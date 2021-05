Dobré ráno: Po dovolenke povinná karanténa? Zatiaľ nikto nevie

Ako bude vyzerať dovolenková sezóna?

9. máj 2021 o 23:59 Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=chzbs-1030161-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Leto pri mori, na potulkách v exotike alebo v horách tu u nás na Slovensku. Asi každý sa už teší na dovolenku, no v čase pandémie bude musieť podliehať určitým pravidlám podobne ako vlani.

Budeme môcť cestovať do ktorejkoľvek krajiny? Pustia nás do lietadla bez očkovacieho preukazu a čo všetko budeme musieť splniť pri návrate domov?

Jana Maťková sa pýtala redaktora domáceho spravodajstva denníka SME Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TV Markíza, TA3

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková bude dnes čeliť odvolávaniu v parlamente na návrh Smeru. Dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. S ministerkou majú problém aj v OĽaNO - kriticky vnímajú to, že ministerkin brat podniká s človekom, ktorý prenajal budovu ministerstvu spravodlivosti. Za jej odvolanie však dnes OĽaNO hlasovať nebude.

Od dnes sa končia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, v potravinách a drogériách tak budú môcť nakupovať všetci aj medzi deviatou a jedenástou hodinou. Navyšuje sa aj počet návštevníkov v divadlách a na exteriérových podujatiach. Kiná stále zostávajú zatvorené.

Zaočkovaní ľudia po kontakte s infikovaným už nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu , ak nebudú mať žiadne prejavy ochorenia. Karanténu nemusia ľudia absolvovať, ak nemajú príznaky aj vtedy, ak v predošlých 180-dňoch prekonali ochorenie Covid-19 a zároveň prijali prvú dávku ľubovoľnej z vakcín.

Poslanci v piatok odmietli správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2020. Mária Patakyová sa vlani zaoberala viacerými neprimeranými zásahmi do ľudských práv, ktoré súviseli s potláćaním šírenia koronavírusu. Taktiež sa zasadzovala o dodržiavanie práv žien počas pôrodu a venovala sa aj situáciou ľudí z rómskych komunít.

V roku 2100 môže leto trvať aj polroka. Nová štúdia z časopisu Geophysical Research Letters ilustruje, ako bude vyzerať svet o 80 rokov, ak by sa zmena klímy nijako neriešila. S predĺženým letom by sa k nám nasťahoval aj nebezpečný tropický hmyz, pribúdali by požiare a suchá. Zima by sa mohla ešte viac skrátiť a netrvala by ani dva mesiace.

Odporúčanie

Kultúra sa vďaka priaznivej pandemickej situácii postupne otvára už aj pre návštevníkov. Samozrejme, len pre obmedzený počet a s povinným negatívnym testom, no už aj to je niečo. Dnes sa napríklad po dlhých mesiacoch hrá prvé predstavenie v Slovenskom národnom divadle.

Ak máte možnosť, choďte kultúru podporiť osobne a ak nie, stále si môžete predstavenia pozrieť aj online z pohodlia svojho gauča. A SND má aj novinku - každú nedeľu zverejňuje podcast Sme národné, v ktorom sa dozviete viac zo života hercov a herečiek, ale aj detaily o jednotlivých inscenáciách. Podcast môžete nájsť aj na stránke denníka SME.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.