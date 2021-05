Dobré ráno: Škandál Kolíková? Niekomu asi preskočilo

Čo hovorí o koalícii kauza ministerky spravodlivosti.

10. máj 2021 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Jakub Filo

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=ewgn4-1031f06-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Bývala považovaná za najlepšiu ministerku v tejto vláde. No teraz sa Mária Kolíková musí brániť odvolávaniu pre údajný konflikt záujmov, ktorý... no, vyzerá veľmi zvláštne.

Teda, vyzerá skôr na osobnú pomstu Igora Matoviča a jeho poskokov, než na konflikt záujmov.

Čo sa teda okolo ministerky spravodlivosti deje, ale najmä prečo?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TASR, SME

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že na Slovensku bude aj tretia vlna pandémie. Prísť by mala na jeseň, no mala by byť miernejšia, než prvé dve. Hygienici by tiež chceli vyhľadávať budúce ohniská nákazy cez rozbory odpadových vôd.

Historickú budovu Slovenského národného divadla uzatvoria. Dôvodom je zlý stav, a to až taký, že prakticky znemožňuje v tejto budove hrať predstavenia. Niektoré zariadenia v budove sú dokonca nebezpečné pre zamestnancov. Budovu v centre Bratislavy otvorili v roku 1886, SND v nej sídli od roku 1920.

Susedné Rakúsko výrazne uvoľní protipandemické opatrenia, podniky otvoria aj vnútorné priestory. Uvoľňovanie opatrení by sa malo začať stredu 19. mája, dotkne sa turizmu, voľnočasových aktivít aj gastronómie.

Ruskí agenti z GRU spájaní s výbuchom v českých Vrběticích mali základne aj vo Francúzsku. Stretávali sa v Savojských Alpách a na stredomorskej Riviére. Tvrdia to francúzske spravodajské služby, na ktoré sa odvoláva ČT24.

Trosky čínskej nosnej rakety Dlhý pochod 5B napokon dopadli do Indickéoho oceána neďaleko súostrovia Maledivy. Stalo sa tak ešte v nedeľu, nekontrolované zariadenie tak napokon ľudí neohrozilo. Raketa nieslo do kozmu základ budúcej čínskej vesmírnej stanice, Čína však nad ňou následne stratila kontrolu.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je klasika najklasikovatejšia, sci-fi kult Isaaca Asimova Nadácia. Tá totiž relatívne nedávno vyšla v novom slovenskom preklade a viete čo, je veľmi fajn. Ja som teda Nadáciu či Základňu čítal viackrát, no dosiaľ nie v slovenčine... a ak ste toto zásadné dielo vedeckej fantastiky ešte nečítali, naozaj naozaj odporúčam.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.