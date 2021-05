Slovensko sa zapojí do testovania Covid pasov

Štátny tajomník Klus sa v Bruseli zúčastnil zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti.

12. máj 2021 o 11:57 SITA

BRATISLAVA. Slovensko sa naďalej pripravuje na spustenie takzvaných COVID pasov.

Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus (SaS), ktorý sa dnes v Bruseli zúčastnil zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti.

„Stále je tu snaha zaviesť digitálne zelené preukazy už 15. júna, tak ako bolo naplánované. Slovensko sa naplno zapojí aj do testovania týchto digitálnych osvedčení, aby sme nič neriskovali a mohli sa v polovici júna pripojiť k ostatným krajinám v EÚ,“ povedal Klus.

Dodal, že nepripúšťa, že by to nevyšlo. „To by bola zlá správa pre občanov. Zároveň však nemožno podceniť prípravu technického riešenia – ide najmä o to, ako zaistiť, aby sa citlivé zdravotnícke informácie nezneužili,“ uviedol.

Štátny tajomník vyzdvihol na rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti význam koordinovaných krokov pri riešení koronakrízy na úrovni EÚ.

Potvrdil, že Slovensko zdieľa obavy z možného šírenia nových mutácií ochorenia COVID-19. „EÚ musí byť v budúcnosti lepšie pripravená aj na túto hrozbu. Spolupráca členských krajín a rýchlosť našej reakcie sú kľúčové.

Aj preto oceňujem skoré kroky Európskej komisie na zabezpečenie dávok vakcín pre nasledujúce roky,“ povedal Klus.

Verí, že skoré nastavenie budúcich zmlúv na nákup očkovacích látok zabráni výpadkom v ich dodávkach.