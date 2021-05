Prezidentka požiada Ústavný súd o posúdenie referenda o predčasných voľbách

V prípade kladného stanoviska by sa referendum konalo ešte v septembri.

12. máj 2021 o 15:00 (aktualizované 12. máj 2021 o 16:12) TASR a SITA

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pre referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia Národnej rady SR, ktorú navrhli občania v petícii, obráti na Ústavný súd SR.

Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii.

Ústavný súd má do 60 dní posúdiť, či skrátenie volebného obdobia môže byť predmetom referenda.

V prípade kladného stanoviska prezidentka uviedla, že nebude s vyhlásením referenda zdržiavať a vyhlásilo by ešte v septembri.

"Akékoľvek bude rozhodnutie Ústavného súdu, strana Za ľudí to bude rešpektovať," potvrdila líderka koaličnej strany Veronika Remišová.

Na otázku, či sa neobáva, že ešte pred ešte prípadným konaním referenda sa nerozpadne vláda sama, vicepremiérka uviedla, že takéto riziko nevníma. "Ako vidíte, vláda funguje, situácia sa zlepšuje, nie je dôvod na to, aby koalícia nevydržala," povedala.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) však očakával, že prezidentka referendum vyhlási. Povedal to médiám s tým, že referendum by sa následne mohlo konať v septembri alebo októbri.

„Myslím si, že všetky koaličné strany by mali vypočuť hlas ľudu a ak by ľudia boli za predčasné voľby, poslanci za hnutie Sme rodina podporia návrh na skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády a pôjdeme do predčasných volieb," uviedol Kollár. Je však podľa neho vysoko pravdepodobné, že referendum úspešné nebude.

Petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách podpísalo vyše 585 000 ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky v pondelok 3. mája v Prezidentskom paláci.

Prezidentka informovala, že svoje ďalšie kroky oznámi po tom, ako sa potvrdí, že petícia splnila ústavou predpísané kritériá.