Dobré ráno: Očkovanie na Slovensku je tak trochu chaos

Prečo sme prestali očkovať Astrou a ako na tom s vakcináciou sme.

12. máj 2021 o 23:06 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=j6i7v-1035229-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Vakcínou od AstraZenecy nových ľudí už očkovať nebudeme. Ministerstvo zdravotníctvo jej využívanie pozastavilo a priznáva, že dôvodov je viacero.

Nielen prípad, keď po očkovaní touto vakcínou zomrela žena, ale aj jednoduchý fakt, že tejto vakcíny je nedostatok a nik netuší, ako to bude s jej budúcimi dodávkami – pritom iných očkovacích látok bude čoskoro prebytok.

Čo teda aspoň dočasná stopka Astry na Slovensku znamená, aký to bude mať dopad na očkovaciu stratégiu a čo s tým všetkým má ruský Sputnik?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TASR, Ministerstvo zdravotníctva SR - Facebook

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Minister dopravy Andrej Doležal potajme vymenoval nového šéfa bratislavského letiska. Navyše ním bude syn poslanca Smeru, manažér Matej Hambálek. Doležal, ktorého nominovala vládna strana SME Rodina takto tajne vybral šéfa letiska už druhý raz.

Ruskou neregistrovanou vakcínou Sputnik V by sa mohlo očkovať už v júni. Oznámil to minister zdravotníctva Vladmír Lengvarský s tým, že na očkovanie touto látkou sa budú môcť prihlásiť ľudia vo veku od 18 do 60 rokov. Zároveň sa vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna sprístupňujú záujemcom od 35 rokov.

Slovensko sa zapojí do európskeho testovania takzvaných covid passov. Včera to zverejnil štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus. Zelené preukazy by mohli fungovať už od polovice júna a mali by byť digitálne.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa pre referendum o predčasných voľbách obráti na Ústavný súd. Otázkou totiž je, či je vôbec možné volebné obdobie skrátiť referendom. Ústavný súd má na rozhodnutie dva mesiace.

Počet obetí aktuálnych konfrontácii medzi Izraelom a Palestínčanmi presiahol päťdesiat, medzi nimi je aj viac ako desať detí. Izrael tvrdí, že palestínski militanti vystrelili z pásma Gazy na Izrael viac ako tisíc rakiet, izraelské vzdušné sily tam zase mali zasiahnuť stovky cieľov.

Odporúčanie

Žijeme v tom, každý deň, neustále. S pandémiou sa budíme, pandémiu sledujeme v správach aj za oknami, často sami, občas s niekým. Nosíme rúška a respirátory, pýtame sa, ktoré obchody, prevádzky a služby neprežili, hádame sa, či sa očkovať alebo nečkovať a keď konečne očkovať, tak čím vlastne. Skrátka, žijeme krízu a na túto globálnu krízu raz my aj historici budeme spomínať. No možno na ňu budeme spomínať inak, ako si myslíme. Práve nad touto otázkou sa zamýšľa Melissa Fay Green v rozsiahlom texte Pandémiu si nebudete pamätať tak, ako si myslíte pre magazín The Atlantic. A toto dlhé a inšpiratívne čítanie je mojim dnešným odporúčaním.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.