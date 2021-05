Matematik Kollár: Cestovanie po Európe nie je vážne riziko, letiská však áno

Ešte stále ide o pandémiu, hovorí matematik Richard Kollár.

17. máj 2021 o 14:36 Daniela Hajčáková

V nemocniciach nenastane stav, že by v nich neležal nikto s covidom. Takýchto pacientov však už nebudú tisíce a nemocniciam tak budú stačiť bežné lôžka na infektológiách, hovorí o ďalšom vývoji pandémie matematik RICHARD KOLLÁR.

Tretia vlna ochorenia príde na jeseň, bude však výrazne slabšia ako tá vlaňajšia. Je však možné, že na chrípku umrie v Európe na jeseň viac ľudí ako na covid.

Očakávať sa to dá vtedy, keď niekde vo svete nevznikne taký variant koronavírusu, ktorý by prelomil očkovanie.

Minulé leto aj niekoľko dní za sebou nepribudol v štatistikách žiadny nový infikovaný. Bude to takto vyzerať aj nadchádzajúce leto?

Je podľa mňa veľmi reálne, že aspoň na nejaké obdobie dosiahneme nulu v počte nových prípadov. Samozrejme, ak sa situácia náhle nezmení a nezačne sa u nás presadzovať nová, infekčnejšia mutácia vírusu.

Veľmi dobrá situácia, špeciálne počas júna a júla, sa dá očakávať nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, situácia je priaznivá v celej Európe. Ťažko by ste teraz našli krajinu, kde sa situácia zhoršuje. Najbližšia krajina, ktorá zaznamenáva rast, bola donedávna India, ale aj tam sa už rast spomaľuje.

Ako veľmi je pravdepodobné, že do jesene vznikne nová vysoko infekčná mutácia vírusu?

Je to ako štatistická hra. Ako keby si celý svet každý deň žreboval nové čísla a je možné, že si niekto vyžrebuje aj to zlé. Dajme tomu, že nula by na rulete predstavovala vyvinutie nového variantu, ktorý prelomí imunitu zaočkovaných.

Riziko nie je veľmi veľké, ale je väčšie ako to, že by na nás padla čínska družica. Takáto mutácia však s veľkou pravdepodobnosťou nevznikne v Európe. Mutácie vznikajú tam, kde sa vírus šíri najviac.

Preto musíme podporovať očkovanie aj v krajinách tretieho sveta, lebo je jedno, či by nový variant vznikol v Zanzibare, alebo v Indonézii. Dostane sa časom aj k nám.

Ak by vznikla mutácia, ktorá by prelomila imunitu zaočkovaných a tiež tých, ktorí covid prekonali, začali by sme odznova.

Môže byť pre nás problematická indická mutácia? Uplynulú stredu potvrdili na Slovensku prvý prípad.

O tejto mutácii nemáme veľa informácií, lebo vo väčšej miere sa vyskytla len v niektorých krajinách. Vieme o nej, že by sa mala šíriť o 60 až 70 percent rýchlejšie ako britský variant, a teda 2,5-krát rýchlejšie ako pôvodný čínsky. To je pomerne veľa.