Do fitness centier nebude potrebný negatívny test

V prípade akvaparkov bude potrebný len do interiéru.

14. máj 2021 o 18:37 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Negatívnym testom na ochorenie COVID-19 sa už nebude potrebné preukazovať pri vstupe do fitness centier. Vyplýva to z vyhlášok, ktoré dnes vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

„Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 17. mája s výnimkou opatrení pre športové podujatia, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. mája. Zároveň sa od 15. mája ruší vyhláška k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa," informoval Marek Eliáš z Odboru komunikácie ÚVZ.



Na základe záverov odborného konzília sa zmenila avizovaná potreba preukazovať sa negatívnym testom. „Táto povinnosť nebude platiť pre vstup do fitness centier a v prípade akvaparkov sa bude týkať len vstupu do interiérových služieb," uviedol Eliáš.

V prípadoch, keď sa pre vstup do prevádzky vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.



Ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 metrov štvorcových, v prevádzke môže byť najviac jeden zákazník.