Hlasovanie s opozíciou pri návrhu o kolúznej väzbe podľa Gyimesiho neporuší koaličnú zmluvu

Poslanec OĽaNO kritizoval SaS.

15. máj 2021 o 13:31 TASR

BRATISLAVA. Covid automat by sa mal zjednodušiť. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady György Gyimesi (OĽANO). Volá po tom aj Richard Raši z Hlasu.

Podľa Rašiho si je potrebné uvedomiť, že vydané vyhlášky sú mimoriadne komplikované a bežný človek už nemá šancu vedieť, ako sa má správať. Poukázal na to, že niektoré vyhlásenia sú veľmi mätúce.

"Mali by sme Covid automat zjednodušiť na tri základné úrovne," povedal Raši. Tvrdí, že sa je potrebné pozerať aj na veci, ktoré fungujú v susedných krajinách.

Gyimesi verí, že sa Covid automat zjednoduší, avšak podľa neho sa nedajú urobiť jednotné pravidlá na celom Slovensku. "Toto sme tu mali doteraz. Keď urobíme jednoduchšie pravidlá na regionálnom princípe, tak za to som. Ale nemôžeme povedať, že v tomto okrese alebo v tomto meste môžete robiť to a v tom druhom už nie, pretože incidencia prípadov a počet hospitalizovaných v nemocniciach je všade iná," vysvetlil.

Rašimu chýba špeciálny zákon o pandémii

Slovensko sa musí pripraviť aj na prípadnú tretiu vlnu epidémie, tvrdí Raši. Zákon o hospodárskej mobilizácii považuje za lepšie riešenie ako núdzový stav. "Je to lepšie riešenie, ale nie ideálne," povedal Raši.

Podľa Gyimesiho bol núdzový stav na Slovensku nevyhnutný, keďže druhá vlna pandémie postihla krajinu veľmi silno. Ako tvrdí, táto stratégia bola veľmi účinná, pretože chorých a mŕtvych mohlo byť oveľa viac.

Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas poznamenal, že by sa mal pripraviť špeciálny zákon, ktorý by sa zaoberal pandémiou. Podľa Gyimesiho sa nedá pripraviť zákon, ktorý by vyhovoval všetkým, pretože vždy zo zákona vypadnú niektoré segmenty.

Obaja poslanci vyzvali ľudí na očkovanie. Raši chce, aby sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť o tom, akou vakcínou sa budú môcť dať zaočkovať vrátane ruskej vakcíny Sputnik.

Člen hnutia OĽANO tvrdí, že množstvo ľudí sa chce dať zaočkovať práve ruskou vakcínou. "Nie som zástancom toho, aby bolo očkovanie povinné," uzavrel Gyimesi.

Gyimesi verí v dohodu pri kolúznej väzbe

Ak by koaliční poslanci hlasovali spolu s opozíciou za návrh Sme rodina o úprave kolúznej väzby, podľa Gyimesiho by to nebolo porušenie koaličnej zmluvy.

"Koaličná zmluva zakazuje hlasovať za opozičné návrhy, v tomto prípade je to však návrh koaličnej poslankyne," dodal.

“ Už je to tak, že ak ide o nepopulárne opatrenia, SaS sa odvracia od zvyšku koalície. „ György Gyimesi, OĽANO

Osobne si myslí, že ak by poslanci posunuli návrh poslankyne Sme rodina Petry Hajšelovej do druhého čítania, bol by dostatok času, aby sa návrh upravil a prišlo k dohode medzi Sme rodina a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí).

"Ja verím, že v tomto ich spore napokon aj k dohode príde," dodal. O tom či OĽANO podporí v hlasovaní Hajšelovej návrh, má poslanecký klub OĽANO

Posunutie návrhu Sme rodina do druhého čítania ako možnosť získať dostatočný priestor na úpravu a „vychytanie“ nedokonalostí v predloženej verzii vníma aj Raši. Súhlasí s tým, že v prípade návrhu ide vládny spor. "A hlavne politický spor, nie obsahový, na doladenie obsahu bude dosť času," dodal Raši.

Gyimesi kritizoval SaS

Obaja poslanci sa vyjadrili aj k podnetu na zmenu štátneho rozpočtu a vládnom návrhu rokovať o tom v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa Gyimesiho nejde o neštandardný krok, poukázal pritom na podobnú situáciu z minulosti.

K negatívnemu postoju SaS uviedol, že ho neprekvapuje. "Už je to tak, že ak ide o nepopulárne opatrenia, SaS sa odvracia od zvyšku koalície," povedal.

Raši uznáva, že rokovať o návrhu na zmenu rozpočtu možno, no nie spôsobom, akého boli svedkom. "Jeden z koaličných partnerov priznáva, že nevie, na čo presne sa zvýšené výdavky majú použiť a kde na to štát vezme peniaze," upozornil.

Gyimesi označil vyjadrenia SaS o nevedomosti účelu použitia zvýšených výdavkov za klamstvo. "Drvivá väčšina výdavkov, ktoré sú predmetom novely, sú už schválené v parlamente, napríklad dotácie pre gastro či cestovný ruch, ale aj zdravotníctvo," argumentoval.