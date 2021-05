Dobré ráno: Bez divákov a v bubline. Čo čaká hokejistov na majstrovstvách?

Majstrovstvá mali byť aj v Minsku.

19. máj 2021 o 23:00 Juraj Berzedi, Jana Maťková, Viktor Hlavatovič

Pandemická situáciu urobila škrt cez rozpočet viacerým športovým podujatiam. Veľa súťaží, šampionátov a zápasov sa zrušilo, niektoré sa presunuli na neskoršie, iné fungujú vo veľmi obmedzenom režime.

Ani tohtoročné Majstrovstvá sveta v hokeji nebudú také, ako ich poznáme. No už len to, že sa vôbec konajú, je pre organizátorov, hráčov aj fanúšikov veľké víťazstvo.

Ako vyzerá organizácia šampionátu v čase pandémie? čím všetkým si musia hráči prejsť a kto bude reprezentovať Slovensko a s akými šancami?

Jana Maťková sa pýtala športového redaktora denníka SME Juraja Berzediho.

Krátky prehľad správ

Očkovanie je dostupné už pre všetky vekové kategória. Pre ľudí od 18 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a Moderna. Pre 16 a 17 ročných iba Pfizer.

Od soboty dostanú ľudia už dvojjazyčný očkovací certifikát. Od pondelka môžu o certifikát žiadať aj ľudia, ktorých zaočkovali skôr. Požiadať o neho môžu cez stránku korona.gov.sk. Certifikát zašlú na email.

Richard Sulík tvrdí, že nie je proti navýšeniu rozpočtu. Pandémia podľa neho spôsobila omnoho viac škôd, a teda je potrebné navýšiť deficit a dlhy. Navýšenie o takmer 3 a pol miliardy eur mu ale príde ako privysoké. Igor Matovič ho za to kritizuje a tvrdí, že SaS si z ľudí a firiem robí rukojemníkov.

Nitrianski vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry zadržali v stredu dopoludnia osoby z prostredia Slovenského pozemkového fondu, informoval o tom portál Noviny.sk. Celkovo zadržali osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť, medzi nimi je opäť aj finančník Martin Kvietik.

O návrhu novely Trestného poriadku z dielne Sme rodina, ktorý upravuje lehotu kolúznej väzby, by mali poslanci hlasovať až na júnovej schôdzi. Na túto schôdzu by mala predložiť zákon upravujúci kolúznu väzbu aj ministerka Mária Kolíková.

Odporúčanie

Je to až neuveriteľné, ako ten čas letí a najprv som tomu sama nechcela veriť, ale debutový - povedala by som že už kultový - album od The Strokes s názvom Is This It vyšiel pred dvadsiatimi rokmi.

Single ako Hard to Explain, Last Nite alebo Someday, to je len ochutnávka z celého skvelého albumu, ktorý má čo povedať aj dnes. A aj keď ja osobne už nie som až taká fanynka súčasných The Strokes, tento ich debut si vždy rada vypočujem opäť.

