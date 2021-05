Koronavírus: Argentína ohlásila najvyšší prírastok úmrtí aj prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 387-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 248 obetí.

19. máj 2021 o 6:00 (aktualizované 19. máj 2021 o 6:51) Veronika Orviská, Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

6:45 SVET Farmaceutická spoločnosť Serum Institute of India informovala, že vývoz vakcín do ostatných krajín sveta - aj prostredníctvom distribučného programu COVAX - pravdepodobne obnoví až ku koncu roka 2021.

Spoločnosť v marci pozastavila vývoj vakcíny od firmy AstraZeneca, ktorú v Indii vyrába pod názvom Covishield.

Urobila tak z dôvodu zvýšeného dopytu po vakcínach na domácom trhu, keďže viacero štátov začalo vtedy hlásiť prudké nárasty prípadov nákazy.

6:31 SVET Argentína dnes ohlásila 35 543 nových prípadov koronavírusovej infekcie a 745 úmrtí súvisiacich s Covidom-19, čo sú v oboch prípadoch zatiaľ jej najvyššie denné prírastky.

"Nárast počtu prípadov je dôsledkom toho, že sa ľudia správajú, ako by sa nič nedialo," povedal prezident Alberto Fernández miestnej rozhlasovej stanici.

6:00 SVET Na celom svete bolo podaných už viac ako 1,5 miliardy dávok protikoronavírusových vakcín, a to približne po polroku od začiatku masového očkovania.

Necelé tri pätiny z nich dostali ľudia v troch krajinách - v Číne (421 miliónov dávok), USA (274 miliónov dávok) a Indii (184 miliónov dávok).

Vzhľadom na podiel zaočkovaných obyvateľov je vedúcou krajinou Izrael, kde obe potrebné dávky dostalo už takmer šesť z desiatich obyvateľov.

Potom nasleduje Spojené kráľovstvo s vyše 54 percentami obyvateľov, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny, Bahrajn s 50 percentami, USA so 48 percentami, Čile so 47 percentami a Uruguaj so 40 percentami.