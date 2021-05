Môžem nosiť v MHD rúško namiesto respirátora? Zrušia mi home office? (otázky a odpovede)

Od pondelka sa uvoľňujú opatrenia vo viacerých okresoch.

21. máj 2021 o 18:05 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. V devätnástich okresoch na Slovensku sa od pondelka 24. mája výraznejšie uvoľňujú pravidlá - ľudia sa už budú môcť najesť aj v interiéroch reštaurácií, v kanceláriách či v interiéroch verejných budov už nebudú musieť nosiť respirátor, stačiť im bude aj rúško.

Dovoľuje to stále sa zlepšujúca epidemická situácia, ktorá 17 okresov zaradila do oranžovej a dva okresy dokonca do žltej farby tzv. covid automatu.

Denník SME prináša k zmenám otázky a odpovede.

1. Môžem v pondelok ísť do obchodu bez respirátora?

Áno. V obchodoch a obchodných centrách, ale aj v kanceláriách a iných spoločných interiéroch vo verejných budovách bude stačiť v žltých a oranžových okresoch už iba rúško. Odpadá v nich teda povinnosť nosiť respirátor.

Rúška môžu ľudia nahradiť aj šatkou.