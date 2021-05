Voľby by aj v máji vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorej by svoj hlas odovzdalo 22,5 percenta voličov.

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,8 percenta. Tretie miesto by obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré by volilo 9,9 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí.

