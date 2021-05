Prieskum preferencií: Za ľudí a ĽSNS ďalej strácajú a sú stále mimo parlamentu

Voľby by vyhral Hlas.

20. máj 2021 o 13:42 (aktualizované 20. máj 2021 o 14:41) Jakub Habas

BRATISLAVA. Zo sporov v koalícii nevyťažila ani opozícia. S preferenciami koaličných strán veľmi nezatriasli ani hádky o kolúznej väzbe medzi šéfom Sme rodina Borisom Kollárom a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), ani pokus Smeru o jej odvolávanie pre podozrenia okolo obchodu firmy Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala.

Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, víťazom by sa opäť stala strana Hlas. Dôveru by jej prejavilo 22,5 percent voličov.

V parlamente by bolo osem strán, neprešla by tam však strana Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá opäť klesla, zo 4,3 spadla na štyri percentá.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 13. do 17. mája 2021, oslovila v ňom tisíc respondentov.

Po rozkole rovnako ďalej stráca aj Kotlebova extrémistická strana ĽSNS a už je tesne nad dvoma percentami.

Koaličná strana SaS si udržala aprílové preferencie a s 13,8 percentami zostala na druhom mieste pred hnutím OĽaNO bývalého premiéra Igora Matoviča. To by stratilo len jednu desatinu a s 9,9 percentami si udržalo takmer rovnakú podporu.

Opozičný Smer mierne rástol a skončil by za OĽaNO s 9,6 percentami. Za stranou Roberta Fica sa stále drží Progresívne Slovensko s 8,5 percentami.

Druhá najsilnejšia koaličná strana Sme rodina si obhájila svoju pozíciu, získala by rovnako ako minulý mesiac 7,4 percenta.

Do parlamentu by sa veľmi tesne dostalo KDH so ziskom piatich percent, ktoré sú hranicou pre vstup do Národnej rady. Rovnako aj nová maďarská strana Aliancia, ktorá by získala 5,3 percenta.