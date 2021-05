Ranný brífing: Za ľudí sa láme na Remišovej

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

20. máj 2021 o 23:36 Michal Deliman

Strana Za ľudí padla v najnovšom prieskume preferencií na štyri percentá, viacerým členom vedenia strany navyše prekáža váhanie ich líderky počas koaličnej krízy. O výmene Veroniky Remišovej na predsedníckej stoličke sa tak hovorí čoraz viac a otvorenejšie.

Vládne strany sa naťahujú o rozpočet. To by nebolo asi ničím zvláštne, no deje sa to nám ľuďom na očiach. O tom, ako egá Matoviča a Sulíka zaťažujú spoločnosť, sa rozprávame v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Kolíková hovorí o výmene Remišovej, chce zvolať snem

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. (zdroj: SITA)

Viacerí členovia predsedníctva strany Za ľudí začali verejne hovoriť o výmene predsedníčky Veroniky Remišovej.

Za mimoriadny snem je aj podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Myslím si, že s ohľadom na situáciu, v akej sa strana nachádza, by sme to mali urobiť,“ povedala Kolíková.

Podobný názor má zhruba polovica predsedníctva Za ľudí, o zvolaní snemu zatiaľ strana nerozhodla.

„Dosiaľ som v politike ani nikde inde nezažila, že za absolútnu podporu sa niekto odvďačí intrigami, manipulatívnym šírením nepravdivých informácií,“ reagovala Remišová. Delenie v strane vníma od marcovej koaličnej krízy.

Prieskum preferencií AKO: Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, víťazom by sa opäť stala strana Hlas. Dôveru by jej prejavilo 22,5 percenta voličov. V parlamente by bolo osem strán, neprešla by tam však strana Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá opäť klesla, zo 4,3 spadla na štyri percentá.

Lengvarský ukázal jednotný očkovací certifikát

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a doklad pre pacienta o zaočkovaní proti Covid-19. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili na Slovensku 253 nakazených koronavírusom. Laboratóriá pritom vykonali 5 597 testov. Pribudlo zároveň 10 obetí.

Počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením Covid-19 alebo podozrením naň opätovne klesol o 69 pacientov, hospitalizovaných je 727 ľudí. Prvú dávku vakcíny dostalo 20 113 záujemcov.

Od pondelka 24. mája bude na stránke korona.gov.sk fungovať e-mailová adresa, kde si ľudia budú môcť požiadať o medzinárodný očkovací certifikát.

Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne.

Všetky technické veci pre očkovací preukaz by mali byť splnené, povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Momentálne rezort zdravotníctva komunikuje s očkovacími centrami, aby mohli rôzne typy potvrdení nahradiť jedným certifikátom.

Na Covid sa umieralo najviac: Covid-19 sa podpísal pod 39 percent všetkých úmrtí na Slovensku. Nákaze počas prvého štvrťroka podľahlo 9 355 ľudí. Celkovo za prvé tri mesiace roku 2021 zomrelo na Slovensku viac ako 24-tisíc ľudí.

Covid-19 sa podpísal pod 39 percent všetkých úmrtí na Slovensku. Nákaze počas prvého štvrťroka podľahlo 9 355 ľudí. Celkovo za prvé tri mesiace roku 2021 zomrelo na Slovensku viac ako 24-tisíc ľudí. Prvé žlté okresy: Dva okresy budú od pondelka žlté, Myjava a Sobrance zostávajú bordové. Pozrite si nové rozdelenie okresov v covidovom automate.

Dva okresy budú od pondelka žlté, Myjava a Sobrance zostávajú bordové. Pozrite si nové rozdelenie okresov v covidovom automate. Peniaze na Sputnik: Lengvarský potvrdil, že po rokovaniach na ministerstve financií je čiastka na nákup Sputnika V v objeme dva milióny kusov stále alokovaná. To, kedy podpíše povolenie na jeho použitie, je podľa neho „stále predmetom diskusií“.

Lengvarský potvrdil, že po rokovaniach na ministerstve financií je čiastka na nákup Sputnika V v objeme dva milióny kusov stále alokovaná. To, kedy podpíše povolenie na jeho použitie, je podľa neho „stále predmetom diskusií“. Únia sa dohodla na covid pasoch: Členské štáty Európskej únie a Európskeho parlamentu uzavreli dočasnú kompromisnú dohodu, ktorá umožní vydávanie digitálnych zelených osvedčení, takzvaných covid pasov, a uľahčí Európanom cestovanie počas letnej dovolenkovej sezóny.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Sestry aj lekári môžu dávať výpovede: Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdravotníci dlhodobo, ale najväčšia personálna kríza sa v skutočnosti rozbieha až teraz, po skončení pandémie.

Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdravotníci dlhodobo, ale najväčšia personálna kríza sa v skutočnosti rozbieha až teraz, po skončení pandémie. Kvietika podozrievajú z polmiliónového úplatku: Po obvineniach z úplatkov pri rozdeľovaní agrodotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry je finančník Martin Kvietik tentoraz zapletený v korupčnej kauze v Slovenskom pozemkovom fonde.

Po obvineniach z úplatkov pri rozdeľovaní agrodotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry je finančník Martin Kvietik tentoraz zapletený v korupčnej kauze v Slovenskom pozemkovom fonde. Kollára prepustili a následne zadržali: Zoroslava Kollára prepustili z výkonu väzby. Obvineného v prípade Víchrica však vzápätí NAKA opätovne zadržala pre jeho druhé obvinenie v súvislosti s kšeftami s ilegálne vyrábanými cigaretami.

Miliardový trucpodnik na východe sa skončil fiaskom

Oceliareň v Mokranciach mala zamestnávať okolo 500 ľudí. (zdroj: EIA/SSIM)

Ak by sa takýto biznisový spor odohral v Amerike, možno by ho aj sfilmovali. Nechýbajú v ňom známe mená, veľkopodnikatelia, veľké peniaze, ale aj kroky, ktorým chýbal logický základ.

Príbeh dvoch oceliarní, ktoré mali pár kilometrov od seba vyrábať to isté, sa odohral na východe Slovenska. V týchto dňoch by mal napísať poslednú kapitolu. Jeden z aktérov príde o pozemky v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Ústrednou postavou príbehu je košický podnikateľ sýrskeho pôvodu Aksam Barakat. V kurze bol najmä na prelome milénií. Tu je jeho Posledná kapitola.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Tradičná dovolenka: Aké destinácie na klasickú rodinnú dovolenku – bez preferencie hory verzus more a s dôrazom na rozumnú cenu – odporúčajú cestovatelia-blogeri a letenkové portály? Pozrite si ich tipy.

Aké destinácie na klasickú rodinnú dovolenku – bez preferencie hory verzus more a s dôrazom na rozumnú cenu – odporúčajú cestovatelia-blogeri a letenkové portály? Pozrite si ich tipy. Nevšedné destinácie: Okrem klasických rodinných dovoleniek môžu Slováci siahnuť aj po netradičnejších a neopozeraných destináciách. Čo odporúčajú cestovatelia-blogeri a letenkové portály? Pozrite si ich tipy.

Okrem klasických rodinných dovoleniek môžu Slováci siahnuť aj po netradičnejších a neopozeraných destináciách. Čo odporúčajú cestovatelia-blogeri a letenkové portály? Pozrite si ich tipy. Bitcoin sa relatívne stabilizoval: Najväčšia a najznámejšia kryptomena opäť získala pôdu pod nohami. Cena bitcoinu sa relatívne stabilizovala a pohybuje sa okolo úrovne 40-tisíc dolárov.

Najväčší Orbánov súper? Primátora Budapešti čaká ťažká cesta

Gergely Karácsony. (zdroj: TASR/AP)

Maďarsko sa chystá na budúcoročné parlamentné voľby. Kto chce poraziť premiéra Viktora Orbána, musí presvedčiť ľavicu, konzervatívcov aj voličov krajne pravicového Jobbiku.

Zjednotenú opozíciu by ako kandidát na premiéra chcel viesť aj primátor Budapešti Gergely Karácsony. Ten je kandidátom malej stredoľavej strany Dialóg (Párbeszéd) a mnohí ho vnímajú ako kandidáta kompromisu. Premiérske ambície však majú aj ďalší štyria opoziční lídri.

„Odpoveď na otázku, kto má najväčšiu šancu, uvidíme v opozičných primárkach. Môže to naznačiť, či sú opoziční voliči naozaj takí jednotní a stoja za myšlienkou zjednotenej opozície,“ hovorí pre SME analytik think-tanku Political Solutions Gábor Györi.

Prieskumy však naznačujú, že zjednotená opozícia môže motivovať voličov, ktorí by inak boli presvedčení, že strany nemajú šancu. Aj podpora samostatných strán je v prieskumoch slabšia ako výsledky spoločného projektu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Izrael a Hamas uzavreli prímerie: Izraelský bezpečnostný kabinet schválil zastavenie paľby v najnovšom konflikte s radikálmi z palestínskeho pásma Gazy. Uzavretie prímeria potvrdil aj hovorca hnutia Hamas.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil zastavenie paľby v najnovšom konflikte s radikálmi z palestínskeho pásma Gazy. Uzavretie prímeria potvrdil aj hovorca hnutia Hamas. Česko dostáva covid pod kontrolu: V polovici marca bolo v českých nemocniciach hospitalizovaných 9 460 covidových pacientov. Dnes ich je hospitalizovaných iba 1 141. Počet úmrtí dokonca klesol tak, že za uplynulý týždeň zaznamenalo päťmiliónové Slovensko dvakrát viac obetí ako desaťmiliónové Česko.

V polovici marca bolo v českých nemocniciach hospitalizovaných 9 460 covidových pacientov. Dnes ich je hospitalizovaných iba 1 141. Počet úmrtí dokonca klesol tak, že za uplynulý týždeň zaznamenalo päťmiliónové Slovensko dvakrát viac obetí ako desaťmiliónové Česko. Miliardári vďaka vakcínam: Vďaka ziskom z predaja vakcín proti koronavírusu sa najmenej deväť ľudí stalo miliardármi. Sú medzi nimi napríklad riaditelia farmaceutických firiem Moderna a BioNTech, ako aj traja zakladatelia čínskej firmy na výrobu vakcín CanSino Biologics.

Zo zahraničných webov:

Kapitánom bude Ďaloga. Dobrá voľba, tvrdí Ramsay

Marek Ďaloga v reprezentačnom drese. (zdroj: TASR)

Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rige bude obranca Marek Ďaloga. Kapitánske C-čko nosil už v prípravných zápasoch, pričom proti Rakúsku odohral jubilejný 100. zápas v reprezentácii.

Jeho asistentmi budú obranca Adam Jánošík a najproduktívnejší hráč ostatného ročníka švédskej ligy Marek Hrivík.

"Otázka kapitána či asistentov zakaždým predstavuje náročnú voľbu. Ďaloga je s nami od začiatku prípravy. Výborne vychádza so všetkými v tíme. Pre tím aj pre nás trénerov je nesmierne dôležitý. Je to dozaista dobrá voľba,“ povedal tréner Craig Ramsay.

Slovenskí hokejisti odštartujú svetový šampionát už dnes, keď si od 19:15 SELČ zmerajú sily s reprezentantmi Bieloruska.

Program, výsledky, tabuľky, skupiny: Pozrite si kompletný program, výsledky, tabuľky a skupiny na MS v hokeji 2021, ktoré sa konajú od 21. mája do 6. júna v lotyšskej Rige.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovan víťazom Slovnaft Cupu: Futbalisti Slovana Bratislava ovládli v sezóne 2020/2021 po domácej súťaži aj Slovenský pohár. V stredajšom finále zdolali na Tehelnom poli hráčov Žiliny 2:1 po predĺžení.

Futbalisti Slovana Bratislava ovládli v sezóne 2020/2021 po domácej súťaži aj Slovenský pohár. V stredajšom finále zdolali na Tehelnom poli hráčov Žiliny 2:1 po predĺžení. Zásluhy pripísal Milaničovi: Futbalisti Slovana Bratislava dvíhali nad hlavu pohár pre víťaza Slovnaft Cupu, ale ich tréner Vladimír Weiss si medailu neprevzal. Už vopred avizoval, že prípadný úspech nebude patriť jemu, ale klubu, hráčom a predchádzajúcemu trénerovi Darkovi Milaničovi.

Futbalisti Slovana Bratislava dvíhali nad hlavu pohár pre víťaza Slovnaft Cupu, ale ich tréner Vladimír Weiss si medailu neprevzal. Už vopred avizoval, že prípadný úspech nebude patriť jemu, ale klubu, hráčom a predchádzajúcemu trénerovi Darkovi Milaničovi. Sagan si udržal cyklámenový dres: Víťazom štvrtkovej 12. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Andrea Vendrame z tímu AG2R Citroën Team. Ružový dres si udržal Egan Bernal z Kolumbie. Peter Sagan o popredné priečky nebojoval.

Prežili vodné medvedíky pád na Mesiac?

Ilustračná fotografia. (zdroj: ADOBE STOCK)

Pred dvoma rokmi na Mesiaci havarovala izraelská sonda, ktorá niesla na palube tisícky najodolnejších pozemských organizmov.

Mikroskopické pomalky sú známe tým, že prežijú extrémne suchá, mrazy, horúčavy a dokonca aj vesmírnu radiáciu. Mnohí sa preto začali pýtať, či drobné živočíchy náhodou neprežili aj pád sondy Berešit a nežijú doteraz na Mesiaci.

Jednou z týchto zvedavých vedkýň je aj študentka astrofyziky Alejandra Traspasová. Na zemi začala skúšať, či pomalky, prezývané aj vodné medvedíky či tardigrady, môžu prežiť vesmírny náraz.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Čína posiela pozdrav z Marsu: Čína zverejnila prvé snímky zhotovené na Marse jej diaľkovo riadeným robotickým vozidlom (roverom) Ču-žung.

Čína zverejnila prvé snímky zhotovené na Marse jej diaľkovo riadeným robotickým vozidlom (roverom) Ču-žung. Internet Explorer končí: Microsoft pošle do výslužby kedysi všadeprítomný internetový prehliadač Internet Explorer. Proti Chromu, ktorý teraz vo vyhľadávaní na sieti dominuje, nasadí svoj prehliadač Edge.

Microsoft pošle do výslužby kedysi všadeprítomný internetový prehliadač Internet Explorer. Proti Chromu, ktorý teraz vo vyhľadávaní na sieti dominuje, nasadí svoj prehliadač Edge. Ľadovec väčší ako Malorka: Od Antarktídy sa odlomil ľadovec s veľkosťou približne 4 320 kilometrov štvorcových, v súčasnosti je najväčší na svete, uviedla Európska vesmírna agentúra.

