Vláda schválila očkovanie Sputnikom. Kto sa bude môcť očkovať a odkedy? (otázky a odpovede)

Na Slovensku je len 200-tisíc dávok pre najviac stotisíc ľudí.

26. máj 2021 o 18:02 Michal Katuška

BRATISLAVA. Slovensko začne štvrť roka od pristátia vojenských špeciálov s ruskou vakcínou Sputnik V na košickom letisku očkovať touto neregistrovanou vakcínou.

Vláda v stredu zaviazala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), aby očkovanie Sputnikom zabezpečil v prvom júnovom týždni.

Denník SME pripravil odpovede na otázky, kedy, kde a kto sa bude môcť Sputnikom zaočkovať, ale aj kto bude za očkovanie niesť zodpovednosť a aké otázniky nad neregistrovanou vakcínou ešte visia.

1. Kedy štát začne očkovať Sputnikom V?

Očkovanie Sputnikom musí štát spustiť najneskôr od 8. júna. Zabezpečiť to do tohto termínu musí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vyplýva mu to z úlohy, ktorou ho v stredu poverila vláda. Podľa neho musí ministerstvo pripraviť podmienky na očkovanie do 7. júna. Očkovať sa musí začať o deň neskôr.

2. Kto sa bude môcť Sputnikom zaočkovať?