Rakúsko uznalo slovenský očkovací certifikát. Urobiť by tak malo aj Česko a Maďarsko

Susedné krajiny doterajším slovenským dokladom o zaočkovaní neverili.

27. máj 2021 o 23:26 Michal Katuška

BRATISLAVA. Očkovaní proti koronavírusu si už nemusia pred cestou do Rakúska potvrdzovať u lekára rakúske tlačivo o vakcinácii. Krajina vo štvrtok ako prvá uznala slovenský očkovací certifikát, ktorý Slovensko začalo vydávať v sobotu.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=yuhmu-104aa63-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Očkovaní môžu do Rakúska vycestovať bez nutnosti otestovania koronatestom či absolvovania karantény.

Súvisiaci článok Očkovací certifikát otvorí dvere do Európy. Ktoré krajiny ho plánujú uznať? (odpovede) Čítajte

"Rakúska polícia, ako aj armáda sú na hraniciach vybavené čítačkami QR kódov a tieto potvrdenia vedia overiť a následne uznať," uvádza ministerstvo zahraničia. Dokument netreba vytlačiť, stačí ho ukázať na displeji mobilu.

Certifikát je pripravené v piatok uznať podľa informácií SME z prostredia ministerstva zahraničných vecí aj Maďarsko a v horizonte hodín až dní tak urobí aj Česko.

Do týchto dvoch krajín sa však zatiaľ nedá voľne vycestovať. Uznanie očkovacieho certifikátu ale zjednoduší cesty do Česka, ktoré spadajú medzi povolené účely cesty do krajiny, ako sú práca alebo štúdium.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na vjazd do Maďarska je stále nutné povolenie tamojších úradov. Očkovaní však vďaka uznaniu certifikátu vopred vedia, že nebudú potrebovať žiadne špeciálne tlačivo o vakcinácii v čase, keď krajina neskôr hraničný režim so Slovenskom uvoľní.

Ešte do najbližšej nedele sa nie je možné vrátiť na Slovensko bez nutnosti absolvovať povinnú karanténu. Voľnejší režim s výhodami pre zaočkovaných začína platiť od pondelka 31. mája.

Slovenský certifikát o očkovaní. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Očkovaní Sputnikom sú pre Rakúsko nezaočkovaní

Certifikát otvorí ľuďom zo Slovenska vstup do Rakúska bez nutnosti testovať sa len v prípade, že sú zaočkovaní niektorou z vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou.