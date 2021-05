Ranný brífing: Pozrite si prehľad najdôležitejších správ

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

31. máj 2021 o 23:41 Michal Deliman

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aplikácia GreenPass stála vyše 60-tisíc eur. Násobne viac čo podobné programy. Navyše na pomoc pre cestovanie očkovaným nebude vôbec potrebná. Stačí si certifikát do mobilu odfotiť ako bežnú fotku.

Vyšetrovanie veľkých káuz čelí obrovskému tlaku. Čo sa vlastne s veľkými kauzami deje, stojí všetko len na kajúcnikoch a čo s tým všetkým má dianie okolo SIS? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Aplikáciu na cestovanie štát vyvinul štvornásobne drahšie. Cestovať sa bude dať aj bez nej

Analytik Mišík: V lete by sa mohli očkovať deti od 12 rokov

Byty sú extrémne drahé. Má zmysel kupovať ich na investíciu?

Afganskí tlmočníci sa boja odchodu armád. Budeme prví, koho Taliban zabije

Slovenskí hokejisti po ôsmich rokoch postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta

Pre zmenu klímy sa ľudia bili už pred 13-tisíc rokmi

Aplikáciu na cestovanie štát vyvinul štvornásobne drahšie. Cestovať sa bude dať aj bez nej

Základná obrazovka aplikácie z nahratými certifikátmi o očkovaní aj testovaní. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po príchode na hranice do Rakúska ukáže cestujúci zo Slovenska policajtovi vytlačený certifikát o zaočkovaní proti covidu. Štát ho po požiadaní na webe korona.gov.sk zašle občanovi na e-mailovú adresu.

Druhý návštevník zo Slovenska urobí to isté, ale certifikát policajtovi ukáže odfotený na displeji svojho mobilu. Obe tieto situácie sú od minulého týždňa možné a štát nestoja nič. Od júla majú takýto prístup očkovaným umožniť všetky členské štáty Európskej únie medzi sebou.

Ministerstvo investícií a slovenská štátna firma Slovensko IT však vyvinuli aj tretiu možnosť, ako na hraniciach preukázať očkovanie alebo testovanie na koronavírus. Dostupná má byť od 26. júna.

Cestujúci príde na hranicu a policajtovi ukáže certifikát v novej mobilnej aplikácii GreenPass. Táto možnosť bude dostupná koncom júna. Štát však vyšla zatiaľ na viac ako 60-tisíc eur, teda tri až šesťnásobne viac, než stáli podobné aplikácie.

Ako bude appka fungovať: Denník SME pripravil praktický návod, ako si aplikáciu stiahnuť, ako bude fungovať a čo môžu robiť ľudia, ktorí chcú cestovať, ale nemajú smartfón.

Denník SME pripravil praktický návod, ako si aplikáciu stiahnuť, ako bude fungovať a čo môžu robiť ľudia, ktorí chcú cestovať, ale nemajú smartfón. Zbytočnejší ako GreenPass: Rádovo horšia nehospodárnosť než samotná aplikácia je štátna digitálna firma, ktorá GreenPass vymyslela, píše Peter Schutz.

V lete by sa mohli očkovať deti od 12 rokov

Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 31 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 1 309 vzoriek. Hospitalizovaných je 420 pacientov. Pribudlo 11 199 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny. Potvrdili aj ďalšie štyri obete ochorenia.

Deti od dvanástich rokov by malo Slovensko zaočkovať ešte pred začiatkom školského roka, aby sa znížilo riziko šírenia koronavírusu v školách.

Koncom kalendárneho roka by sa mohli očkovať aj mladšie deti, hovorí vedúci Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva Matej Mišík.

Je podľa neho možné, že oficiálne bude pandémia koronavírusu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie pokračovať ešte dva roky, hoci v Európe môže byť už nasledujúci rok normálnejší.

Pfizer pre deti: Európska komisia oficiálne schválila použitie vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov v členských štátoch EÚ.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Interrupcie sú opäť v parlamente: Návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva predložili hneď dvaja predkladatelia, a to Martin Čepček, ktorý má dočasne pozastavené členstvo v poslaneckom klube hnutia OĽANO, a poslanci kotlebovej ĽSNS.

Návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva predložili hneď dvaja predkladatelia, a to Martin Čepček, ktorý má dočasne pozastavené členstvo v poslaneckom klube hnutia OĽANO, a poslanci kotlebovej ĽSNS. Jankovskú hospitalizovali: Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú hospitalizovali. Obvinená sa má nachádzať v nemocnici na bratislavských Kramároch.

Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú hospitalizovali. Obvinená sa má nachádzať v nemocnici na bratislavských Kramároch. Obžalovali Reháka: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého policajného funkcionára Jozefa Reháka za činnosť pre zločineckú skupinu a dva skutky zločinu prijímania úplatku.

Vďaka vašej podpore môžeme robiť kvalitnú žurnalistiku.

Pomôžte nám v tom pokračovať. Pridajte sa k predplatiteľom.

Oplatí sa kúpiť investičný byt?

Ilustračná fotografia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Rast cien nehnuteľností sa nekončí. Potvrdzujú to aj štatistiky NBS za prvý štvrťrok. Cena za štvorcový meter podľa jej dát medziročne stúpla o 15,5 percenta.

Dôvody extrémneho rastu cien podľa NBS súvisia s nedostatočnou ponukou nehnuteľností na trhu a lacným úverovaním. Priemerná sadzba nových hypoték v slovenských bankách sa pohybuje na úrovni 0,94 percenta.

Naopak, ceny nájomného v priebehu pandémie v závislosti od lokality klesli o pätnásť až dvadsať percent. To je zlá správa pre tých, čo nehnuteľnosť nekupujú na svoje bývanie, ale ako investičnú príležitosť.

Oplatí sa tak v súčasných podmienkach kupovať investičný byt? Spýtali sme sa na to finančných a realitných analytikov.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Dankove rekreačné poukazy: Minister dopravy Andrej Doležal zo Sme rodina chcel príspevok, ktorý za predchádzajúcej vlády presadila SNS Andreja Danka, dotovať do konca tohto roka. Ako to dopadlo sa dozviete v článku.

Minister dopravy Andrej Doležal zo Sme rodina chcel príspevok, ktorý za predchádzajúcej vlády presadila SNS Andreja Danka, dotovať do konca tohto roka. Ako to dopadlo sa dozviete v článku. Chaty sa rýchlo míňajú: Hoci pandémia koronavírusu na Slovensku ustupuje už niekoľko týždňov, s dovolenkovými úvahami boli Slováci opatrní. A to tak majitelia ubytovania, ako aj potenciálni letní dovolenkári. Až približne od polovice mája prišlo k osmeleniu.

Hoci pandémia koronavírusu na Slovensku ustupuje už niekoľko týždňov, s dovolenkovými úvahami boli Slováci opatrní. A to tak majitelia ubytovania, ako aj potenciálni letní dovolenkári. Až približne od polovice mája prišlo k osmeleniu. Problémy s nedostatkom čipov: Môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa vyrieši globálny nedostatok polovodičov, ktorý prinútil mnohé automobilky obmedziť, alebo dočasne zastaviť výrobné linky. A zasiahol aj ďalšie firmy, napríklad výrobcov spotrebnej elektroniky.

Afganskí tlmočníci sa boja odchodu armád. Budeme prví, koho Taliban zabije

Afganskí tlmočníci žiadajú azyl. (zdroj: SITA/AP)

Vojna v Afganistane by sa mala na jeseň po dvadsiatich rokoch skončiť. Stiahnuť vojakov nariadil americký prezident Joe Biden, pridali sa k nemu aj ďalší spojenci vrátane Slovenska.

V krajine tak bez ochrany zostanú tisíce ľudí, ktorí pre západné armády pracovali. Taliban sa im pravidelne vyhráža smrťou, podľa mimovládnej organizácie No One Left Behind zabili len od roku 2016 viac ako tristo tlmočníkov, ktorí pracovali pre Američanov.

"Naša dedina na severe Afganistanu leží len kúsok od územia, ktoré ovláda Taliban,“ hovorí afganský tlmočník Fardžád. "Žijem v každodennom strachu z toho, že po odchode zahraničných armád z krajiny skončí v rukách Talibanu. Naisto viem, že budem prvou osobou, ktorú dá Taliban zabiť.“

Krajiny umožňovali presun afganských spolupracovníkov, no nikto to nemal isté. Vyhodnocovali sa napríklad faktory ako bezpečnostná situácia v konkrétnej časti Afganistanu či dĺžka spolupráce s armádou. Mnohí tak so žiadosťami neuspeli.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Dáni pomáhali odpočúvať Merkelovú: Dánska zahraničná a vojenská tajná služba FE pomáhala americkej NSA s odpočúvaním popredných európskych politikov, medzi ktorými bola aj spolková kancelárka Angela Merkelová.

Dánska zahraničná a vojenská tajná služba FE pomáhala americkej NSA s odpočúvaním popredných európskych politikov, medzi ktorými bola aj spolková kancelárka Angela Merkelová. Bulharské očkovacie fiasko: Bulharsko malo dosiahnuť do konca júna kolektívnu imunitu proti koronavírusu. Ešte v polovici apríla to tvrdil vtedajší bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov. Zlý scenár rátal s kolektívnou imunitou koncom augusta. Čísla však ukazujú niečo iné.

Bulharsko malo dosiahnuť do konca júna kolektívnu imunitu proti koronavírusu. Ešte v polovici apríla to tvrdil vtedajší bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov. Zlý scenár rátal s kolektívnou imunitou koncom augusta. Čísla však ukazujú niečo iné. Obžaloba na Babiša: Česká polícia navrhla obžalovať premiéra Andreja Babiša v kauze dotácií pre Čapí hnízdo. Návrh teraz musí posúdiť štátny zástupca.

Zo zahraničných webov:

Slovenskí hokejisti po ôsmich rokoch postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta

Slovenskí hokejisti. (zdroj: TASR)

Slovensko postúpilo do štvrťfinále na MS v hokeji 2021 a po ôsmich rokoch si zahrá v play off. Rozhodol o tom zápas Rusko - Švédsko.

Švédi prehrali 2:3 po samostatných nájazdoch a znamená to, že už nemajú žiadnu šancu prebojovať sa na pozíciu znamenajúcu postup do play off.

Tento výsledok tiež rozhodol o tom, ktoré štyri tímy z A-skupiny pôjdu do štvrťfinále – sú nimi Slovensko, Rusko, Švajčiarsko a Česko.

O celkovom umiestnení prvej štvorky rozhodnú dnešné zápasy, okrem duelu Slovensko - Česko (15.15 h) sa bude hrať aj súboj Švajčiarsko - Veľká Británia (11.15 h) a Rusko - Bielorusko (19.15 h).

V skratke ďalšie správy zo športu:

Reichel Slovákom neverí: Do semifinále majstrovstiev sveta v hokeji v lotyšskej Rige postúpia Rusi, Fíni, Švajčiari a aj českí reprezentanti. Myslí si to Robert Reichel, kapitán niekdajších majstrov sveta z Česka z prelomu tisícročí.

Do semifinále majstrovstiev sveta v hokeji v lotyšskej Rige postúpia Rusi, Fíni, Švajčiari a aj českí reprezentanti. Myslí si to Robert Reichel, kapitán niekdajších majstrov sveta z Česka z prelomu tisícročí. Osaková odchádza z Roland Garros: Naomi Osaková chcela upriamiť pozornosť na psychické zdravie. Tenistom podľa nej neprospievalo, ak boli nútení chodiť na tlačové konferencie a tak na ne nechcela počas Roland Garros chodiť. Po prvom kole za to dostala pokutu 15-tisíc amerických dolárov. Ak by v bojkote pokračovala, hrozili by jej vážnejšie postihy. Rozhodla sa preto sama odísť z turnaja.

Naomi Osaková chcela upriamiť pozornosť na psychické zdravie. Tenistom podľa nej neprospievalo, ak boli nútení chodiť na tlačové konferencie a tak na ne nechcela počas Roland Garros chodiť. Po prvom kole za to dostala pokutu 15-tisíc amerických dolárov. Ak by v bojkote pokračovala, hrozili by jej vážnejšie postihy. Rozhodla sa preto sama odísť z turnaja. Bernal môže byť postrachom: Víťazom Giro d'Italia Egan Bernal bol dlho pre svetovú cyklistiku neznámym. Odmalička sa totiž venoval horskej cyklistike. Podobne ako Peter Sagan.

Pre zmenu klímy sa ľudia bili už pred 13-tisíc rokmi

Dvojitý hrob v Džabal Sahába. (zdroj: Wendorf Archive, British Museum)

Pred trinásťtisíc rokmi sa na území dnešného Sudánu odohrala najstaršia vojna na svete, aspoň to si dlhé roky archeológovia mysleli.

Na pohrebisku Džabal Sahába našli desiatky kostier, väčšina z obetí zomrela násilnou smrťou. Jedna mala ešte v panve zaťaté úlomky tisícročnej zbrane.

Konflikt na tomto mieste v údolí Nílu však zrejme nebol ojedinelý, naznačujú nové zistenia v časopise Scientific Reports. Namiesto jednej veľkej vojny sa tu odohralo viacero násilných potýčok.

Zdá sa, že miesto v údolí Nílu bolo pre dávnych ľudí také dôležité, že preň boli ochotní zomrieť.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Zálohovanie na Fotky Google: Google už neposkytuje neobmedzené bezplatné úložisko pre vaše fotografie. Ak na Google účte dosiahnete limit 15 gigabajtov, do služby Google Fotky už nebudete môcť ukladať zábery a videá ani v najnižšej kvalite, tak ako to bolo doteraz.

Google už neposkytuje neobmedzené bezplatné úložisko pre vaše fotografie. Ak na Google účte dosiahnete limit 15 gigabajtov, do služby Google Fotky už nebudete môcť ukladať zábery a videá ani v najnižšej kvalite, tak ako to bolo doteraz. Centrum Mliečnej dráhy: Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír zverejnil novú, fascinujúcu snímku rušného vysokoenergetického centra našej galaxie, jadra Mliečnej dráhy.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír zverejnil novú, fascinujúcu snímku rušného vysokoenergetického centra našej galaxie, jadra Mliečnej dráhy. Spať sa dá aj bez mozgu: Aby mozog fungoval správne, potrebuje pravidelný spánok. Prečistí ho od toxínov, nepotrebných spomienok a opraví poškodené bunky. Táto závislosť však nie je vzájomná.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marián Viskupič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nebola rozprava o deficite len populizmus od SaS? Videli už koaliční partneri daňovo-odvodový "Veľký tresk" Igora Matoviča? A ako funguje koalícia, keď sa zákony aj reformy predstavujú bez zhody medzi koaličnými partnermi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom finančného výboru a poslancom za SaS Mariánom Viskupičom.

Podcasty SME

Klik: Microsoft sa rozhodol, že už nebude mať novú verziu Windows

Microsoft sa rozhodol, že už nebude mať novú verziu Windows TECH_FM: Na Jupiteri a Saturne môže pršať hélium

Karikatúra

Karikatúra - 1.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Fazuľová polievka s tofu. (zdroj: Fotolia.com)

Placky, polievky i sekaná. Vybrali sme pre vás výborné recepty s fazuľou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.