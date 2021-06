Odborári nesúhlasia so zavedením povolania školskej zdravotnej sestry

Sestry v systéme chýbajú, varuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

2. jún 2021 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) nesúhlasí so zavedením povolania školských zdravotných sestier. Zdôvodňuje to tým, že sestry sú aktuálne potrebné predovšetkým v ambulanciách a nemocniciach, pričom pandémia túto personálnu krízu ešte prehĺbila. TASR o tom informovala za odborový zväz Eva Sýkorová.

Náplň práce nie je jasná

"V súčasnej dobe považujeme vznik novej kategórie - školská zdravotná sestra - za absolútne neprijateľný," uviedla. Poukázala na to, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek je na úrovni 47 rokov. Vo veku pod 35 rokov je podľa tvrdenia zväzu 15 percent sestier. Nad 60 rokov a v dôchodkovom veku aktuálne pracuje 12 percent sestier a pôrodných asistentiek.

Odborári odhadujú, že v roku 2025 bude chýbať v rezorte 12 178 zdravotníckych pracovníkov. Problém nedostatku personálu sa má týkať aj zariadení sociálnych služieb, či zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ani náplň povolania školskej zdravotnej sestry nie je SOZ ZaSS jasná, nazval ju ako "všehochuť".

Návrh zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca školskej zdravotnej sestry vyplýva z návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslankýň.

Školská zdravotná sestra by mala najmä posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, ako aj poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť a mať na starosti prevenciu. Má tiež viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov.

Spolupracovala by s pediatrami a stomatológmi detí a žiakov príslušnej MŠ alebo ZŠ, zákonnými zástupcami, zdravotnými poisťovňami, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a inými orgánmi štátnej správy.

Personálne problémy

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nie je proti návrhu skupiny poslankýň zriadiť na školách inštitút školskej sestry. Personálne zabezpečenie škôl školskými sestrami však môže byť v súčasnej dobe, kedy chýba 14-tisíc sestier v systéme zdravotnej starostlivosti, problém. Pre TASR to uviedol riaditeľ kancelárie SK SaPA Lukáš Kober.

Školská sestra môže zohrať významnú úlohu v oblasti prevencie chorôb. Môže prispieť k budovaniu správneho postoja žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu. "Úlohy a činnosti školskej sestry by mali byť zadefinované na základe vzdelania, ktoré je orientované na starostlivosť o chorých, ale aj na prevenciu ochorení a edukáciu detí v zdraví aj chorobe. Práve tu môžeme využiť potenciál vysokoškolského vzdelávania sestier. Musí ísť o registrovanú sestru alebo pôrodnú asistentku, ktorej vzdelanie je regulované a uznávané v celej EÚ. Pôsobenie školskej sestry sa nezaobíde bez finančného zabezpečenia," spresnil Kober.

Personálne zabezpečenie škôl školskými sestrami však môže byť v súčasnej dobe pre množstvo chýbajúcich sestier problém. Podľa SK SaPA by však o výkon takejto pozície zo strany sestier bol záujem. "Sestry už teraz hľadajú nové možnosti uplatnenia svojho vzdelania a kompetencií. Mnohé sú unavené a vyhorené aj v dôsledku pandémie a možnosť svojho pôsobenia v školských zariadeniach by mnohé uvítali. Išlo by o inú prácu, menej fyzicky aj psychicky náročnú. O takúto prácu by mali záujem aj sestry, ktoré sú na rodičovských dovolenkách a starostlivosť o rodinu im neumožňuje návrat do nepretržitej prevádzky v nemocniciach," vymenoval Kober.

Využitie by na školách našli podľa neho aj staršie skúsené sestry, pre ktoré je fyzicky náročná práca v nemocnici veľkou záťažou. Nedostatok sestier sa však musí podľa Kobera riešiť systémovými zmenami.

