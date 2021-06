Dobré ráno: Tento štát nezaujímajú práva žien

Čepčekov návrh bude v praxi katastrofa.

2. jún 2021 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Jana Maťková

Už sme si akosi zvykli, že každého pol roka je v parlamente nový a nový návrh na obmedzenie interrupcií. Ich počet pritom na Slovensku stále klesá a momentálne je historicky najnižší vôbec.

Poslanec za OĽANO Čepček navrhuje poľský model – teda úplný zákaz interrupcií, okrem poškodenia plodu, ohrozenia zdravia matky a znásilnenia.

Prečo poslanci dokola riešia zákaz interrupcií, ktorý podľa odborníkov ich počet aj tak nezníži? A prečo napríklad práva žien pri pôrode na Slovensku nikto nerieši?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta právnej expertky z Občan, demokracia a zodpovednosť Janky Debrecéniovej.

Na očkovanie Sputnikom sa zatiaľ prihlásilo len 3-tisíc ľudí. Očkovať sa ním nemôžu ľudia nad 60 rokov. Minister zdravotníctva potvrdil, že Slovensko už Rusku zaplatilo za 200-tisíc dávok vakcíny.

Predsedníčka Za ľudí stiahla nomináciu na podpredsedu parlamentu, ktorým mal byť Tomáš Lehotský. Ten je v skupine členov predsedníctva, ktorí žiadajú mimoriadny snem a novú voľbu predsedu. Eskaluje tak napätie v strane Za ľudí a hrozí jej rozpad.

V kauze koronadotácií na nájmy bratislavských poslancov magistrátu podalo ministerstvo hospodárstva trestné oznámenie. Zároveň spúšťa intenzívnejšiu kontrolu. Transparency International minulý týždeň upozornilo, že najviac dotácií dostala schéma firiem troch mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej a Tomáša Korčeka. Poslanci sa vzdali funkcií a odišli z Teamu Vallo. Zostávajú však poslancami. Dotácie po medializácii vrátili.

Norbert Bödör zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd v Pezinku zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby. Zostáva tam v kolúznej a preventívnej väzbe. Bödör je v nej od minulého leta pre obvinenie z prania špinavých peňazí.

Chorvátsko uľahčilo vstup, do krajiny sa ponovom dá cestovať už 22 dní po prvej dávke vakcíny. Doteraz musel každý absolvovať karanténu a negatívny test pri príchode. Chorvátsko akceptuje okrem Pfizeru, Moderny a AstraZenecy aj Sputnik.

Hoci Princ Harry plní titulky bulváru kvôli svojmu odchodu z kráľovskej rodiny, s Oprah Winfrey urobili výnimočný projekt – päťdielna dokuséria The Me You Can't See sa venuje vážnym duševným poruchám a destigmatizuje psychické ochorenia a problémy. Ide do hĺbky, ukazuje mnohé ťažké diagnózy a hovorí o tom, že už musíme prestať nadávať ľuďom do bláznov, a liečiť nielen telo, ale aj dušu. Me You Can't See na Apple TV.

