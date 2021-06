Po Sputniku začnú očkovať aj deti. Väčšina rodičov by bola proti

Väčšina by maloletých očkovať nedala.

6. jún 2021 o 14:20 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nie len očkovanie vakcínou Sputnik V, ale aj otvorenie očkovania pre deti od 12 do 15- rokov sa malo spustiť v pondelok 7. júna. Kým čakáreň pre registráciu na očkovaniu ruskou neregistrovanou vakcínou štát spustil už počas uplynulého týždňa, deti mladšie ako 16-rokov túto možnosť ešte v nedeľu večer nemali.

"Prihlasovanie na očkovanie detí od 12 do 15 rokov by sa mohlo spustiť do týždňa, dlhšie ako týždeň by to trvať nemalo," povedal pred týždňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Európska lieková agentúra povolila členským štátom očkovať mladších ako šesťnásťročných na začiatku júna, a to vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer a Biontech.

Z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom vyplýva, že s očkovaním proti Covidu-19 u 12 až 16 ročných detí by na Slovensku súhlasilo 41-percent ľudí. Väčšina, 50-percent opýtaných, skôr alebo úplne nesúhlasí, aby boli takéto deti zaočkované.

Štát bude pri očkovaní detí vyžadovať súhlas rodiča.

https://www.tvnoviny.sk/player_ssl/125353_video?id=125353&is_web=1&domainName=tvnoviny.sk&domainNameEnv=https://www.tvnoviny.sk&autoplay=0&noads=0&nomidads=0&nopreads=0&nopostads=0&desc=http://www.tvnoviny.sk/na-telo/2030185_prieskum-su-slovaci-za-ockovanie-deti-proti-covidu-spolocnost-je-rozdelena&DFP_domain_name0=tvnoviny.sk

Očkovanie Sputnikom sa začne od pondelka v ôsmych očkovacích centrách u ľudí od 18 do 60 rokov. Podľa posledných údajov zo štvrtka sa do čakárne na Sputnik prihlásilo zatiaľ 5 275 ľudí. Pri tejto vakcíne sa zas očakáva, že by ju štát mal povoliť aj pre starších. Aktuálne k tomu študuje dokumenty zaslané Ruskom.

Rodičia detí majú z ich očkovania obavy

Očkovanie detí môže prispieť k dosiahnutiu kolektívnej imunity proti ochoreniu Covidom-19. Kolektívna imunita znamená, že je v spoločnosti zaočkovaných dostatok ľudí na to, aby sa vírus už ďalej nešíril a zároveň boli chránení ľudia, ktorí sa so zdravotných dôvodov očkovať nemôžu.