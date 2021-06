Europoslankyňa Beňová: Covid pasy by nemali cestovanie ešte viac skomplikovať

Obnovenie cestovného ruchu pomôže k oživeniu európskej ekonomiky.

8. jún 2021 o 9:34 SITA

BRATISLAVA. Covid pasy podľa europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD/S/D) nesmú súčasnú situáciu s cestovaním ešte viac skomplikovať. Mali by, naopak, pomôcť cestovnému ruchu v rámci začínajúcej sa letnej sezóny a prispieť tak k oživeniu európskej ekonomiky. Europoslankyňa o tom informovala v tlačovej správe.



„Osvedčenia by mali byť k dispozícii od 1. júla s platnosťou najviac 12 mesiacov. Ich vydávanie budú mať v kompetencii členské štáty, pričom budú môcť byť v digitálnej, ako aj papierovej forme,“ uviedla europoslankyňa. Dodala, že zámerom harmonizovaných pasov je, aby boli použiteľné v rámci celej Európskej únie (EÚ).

Podľa Beňovej bude pri zavedení COVID pasov do praxe kľúčové to, aby skutočne podporovali voľný pohyb v EÚ a nevytvárali nové bariéry, čím by situáciu s cestovaním ešte zhoršili. Na urýchlenie vydávania COVID pasov bude podľa europoslankyne Beňovej nutná efektívna podpora zo strany Európskej komisie.



Europoslankyňa Beňová tvrdí, že osvedčenie o očkovaní by malo obsahovať informácie o očkovaní jeho držiteľa, prekonaní koronavírusu či o platnom vykonanom teste s negatívnym výsledkom. „Dôležitá bude aj harmonizácia reštriktívnych opatrení v rámci jednotlivých štátov tak, aby boli aplikované len tie, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie ochrany verejného zdravia,“ uzavrela europoslankyňa.