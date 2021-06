Dobré ráno: Aké výhody budú mať zaočkované deti

Prečo je správne podať vakcíny aj deťom.

13. jún 2021 o 23:27 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Daniela Hajčáková

Vypočujte si podcast

Pred pár dňami sa na očkovanie začali registrovať aj dvanásťročné a staršie deti. Očkovať sa budú najskôr vo vakcinačných centrách, neskôr u svojich lekárov pediatrov.

Prečo už očkujeme deti, keď nemáme zaočkovaných všetkých dospelých, či to je bezpečné a aké výhody očkovanie deťom prinesie?

Tomáš Prokopčák sa pýta Daniely Hajčákovej.

Krátky prehľad správ

Na Slovensku potvrdili nový, takzvaný kolumbijský variant koronavírusu. Narazili naň vďaka rutinnému sekvenovaniu vzoriek u členov jednej rodiny. Prípady tejto mutácie pribúdajú v USA či Španielsku, no objavil sa aj v ďalších Európskych krajinách. Na Slovensku naďalej prevažuje variant alfa, teda britská mutácia.

Chýba u nás 14-tisíc sestier, najčastejšie odchádzajú do Česka. Priemerný vek sestier je pritom 47 rokov, upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Problém sa bude, navyše, zhoršovať, chýbajú predovšetkým mladé sestry.

Na Slovensku sa objavil druh ázijského invázneho komára, ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus. Tento druhy by mohol hypoteticky prenášať aj ochorenia ako japonská encefalitída, dengue alebo vírus Zika.

Maďarský vládny Fidesz pripravuje zákon, ktorý by na školách zakázal „propagáciu zmeny pohlavia alebo homosexuality". Má to byť pozmeňovací návrh k zákonu, ktorý by trestal pedofíliu. Maďari by chceli tiež vytvoriť zoznam organizácii, ktoré by na školách mohli učiť sexuálnu výchovu.

Európsky parlament žiada zákaz klietkového chovu hospodárskych zvierat. Vyzval Európsku komisiu, aby ho zakázala do roku 2027. Po tomto roku by mali aj všetky výrobky na európskom trhu spĺňať podmienku, že nemajú nič spoločné s klietkovým chovom.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je minulotýždňová epizóda podcastu The Daily. Tiež sa týka vakcín, štvrtková časť Nepravdepodobná priekopníčka za mRNA vakcínami je jednoducho skvelá. Rozpráva takmer neuveriteľný príbeh maďarskej biologičky Katalin Karikó, príbeh o tom, ako jej nik neveril, takmer skončila s vedou a jej objavy na poli mRNA nik nebral vážne. A potom prišla pandémia koronavírusu, a Karikó zrazu zachraňuje svet, keďže stojí za vakcínou Pfizer/BioNTech.

