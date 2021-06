Advokát Kvasnica: Kočnerovi ide o všetko. V kauze Kuciak ho nie je možné oslobodiť

Po deviatich mesiacoch sa súdy vrátia ku kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V utorok Najvyšší súd prerokuje odvolanie proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú, obvinených z objednávky vraždy. Za vinného uznal Tomáša Szabóa, ktorý na miesto priviezol strelca. Dostal trest 25 rokov.

O očakávaniach ďalšieho vývinu kauzy hovorí pre SME právny zástupca Zlatice Kušnírovej ROMAN KVASNICA.

V rozhovore sa dočítate: - aké chyby sú v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia v kauze, - aké dôkazy si vymyslel senát špecializovaného súdu a kde neuvažoval logicky, - aké nové dôkazy by mali odznieť v ďalšom konaní, - či má senát Najvyššieho súdu dôveru Zlatice Kušnírovej a jej právneho zástupcu Romana Kvasnicu, - prečo by sa prípadom po jeho možnom vrátení špecializovanému súdu už nemal zaoberať pôvodný senát.

Aké máte očakávania od utorkového pojednávania Najvyššieho súdu?

Je namieste, aby som sa vyjadroval opatrne. Ctím prezumpciu neviny, no zároveň vieme, v akých súvislostiach sa dnes spomína justícia. Vieme tiež, kde všade sa objavovalo meno Mariana Kočnera, ako sa ešte prednedávnom pokúšal ovplyvňovať rozhodovanie Najvyššieho súdu o jeho väzbe v kauze zmenky. Teraz mu ide asi o všetko, preto som v akejkoľvek prognóze opatrný.

Bojíte sa korupcie či snáh o ovplyvnenie výsledku?

Áno, bojím sa. Zároveň nepoznám žiadne dôvody povedať, že senát, ktorý bude rozhodovať o odvolaní, je zaujatý. Osobne ma trochu upokojuje, keď si bez akýchkoľvek emócií rekapitulujem dôvody, pre ktoré je podľa môjho názoru prvostupňové rozhodnutie nezákonné. Vzápätí si vždy uvedomím, že táto vec sa pri obžalovanom Kočnerovi a Zsuzsovej jednoducho nedá oslobodiť.

Nenarušilo vašu dôveru v senát Najvyššieho súdu ani to, že v ňom sedí bývalá šéfka Ústavného súdu Ivetta Macejková, o ktorej boli zmienky v Threeme? Ďalšou členkou je sudkyňa Dana Wänkeová, ktorá údajne tlačila na inú sudkyňu, aby nevypovedala proti kolegovi?

Zlatka Kušnírová sa ma niekoľkokrát pýtala, či môžeme tomuto senátu veriť. Odpovedal som jej, že sa musíme spoľahnúť na to, že títo ľudia sa nebudú chcieť pre budúcnosť spojiť v nejakých negatívnych súvislostiach s menom Marian Kočner. To je jediné, čo som jej na to vedel povedať.