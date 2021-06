Neočkovaní budú potrebovať test aj v lete. Štát však ruší stovky odberových miest

Štát chce testovacie miesta nechať už len v zdravotníckych zariadeniach.

15. jún 2021 o 13:46 Michal Katuška

BRATISLAVA. „Sme pripravení pohodlne otestovať aj plnú tisícovú kapacitu festivalu,“ ubezpečujú návštevníkov pred obavami, že sa nebudú mať kde otestovať organizátori júlového festivalu Pohoda on the Ground v Trenčíne.

Dostať sa k antigénovému testu ako povinnej priepustke na festival či na futbalový zápas, ako aj na návštevu zariadenia pre seniorov bude od júla náročnejšie. Z doterajších stoviek mobilných odberových miest (MOM) totiž zostane funkčných len niekoľko desiatok.

Nezaočkovaných bude pritom na začiatku prázdnin stále okolo 60 percent ľudí na Slovensku a test bude pre nich jedinou možnosťou, ako sa zúčastniť na svadbe či večierku.

„My návštevy určite nebudeme testovať, nemáme na to kapacitu. Som rada, že dobre zvládame poskytovanie vlastných služieb,“ reagovala riaditeľka Domova sociálnych služieb Pri kríži v Bratislave Janka Dudoňová.

Stovkám mobilných odberových miest sa 30. júna končí zmluva s ministerstvom zdravotníctva. Vznikali od jesene minulého roka a na vrchole druhej vlny pandémie ich bolo viac ako 800, dnes je ich 524.

Týždenne sa už síce antigénmi netestujú tri milióny ľudí ako pred mesiacmi, no odberové miesta stále urobia viac ako 400-tisíc testov.

Štát na prevádzku momiek minul podľa nadácie Zastavme korupciu do polovice mája minimálne 110 miliónov eur, a to bez zarátania ceny testov. Skoršie výpočty SME uvádzajú, že celkové náklady štátu na antigénové testovanie za obdobie do konca apríla predstavovali 405 miliónov eur.

Napriek tomu, že MOM denne odhalia čoraz menej pozitívnych, štát im ešte dva týždne vyplatí rovnakú sumu. Cena za odhalenie jedného pozitívneho tak prekračuje aj desaťtisíc eur.

„Súčasný počet bude znížený. Ešte je diskusia o tom, koľko ich potrebujeme. Ja rátam, že konečný stav bude okolo 200,“ naznačil systém testovania počas leta minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) koncom mája.

Rezort dva týždne pred vypršaním zmlúv odberovým miestam nespresňuje, koľko z nich zachová a či budú ľahko dostupné aj ľuďom z menších miest a obcí.

„Ministerstvo zdravotníctva predstaví novú testovaciu stratégiu v najbližších dňoch," odpísala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Súťaž na nové MOM avizoval Lengvarský v máji, ministerstvo jej konanie aktuálne nepotvrdilo. Improvizované odberové búdky rozmiestnené po uliciach však zrejme zaniknú.

Štát plánuje MOM ponechať len v nemocniciach, poliklinikách a u ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V malých mestách sa preto ľudia nebudú mať možnosť otestovať zrejme vôbec.