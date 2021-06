Minúta po minúte: Opozícia chce odvolať ministra Mikulca

Minister vnútra má podporu vlády.

15. jún 2021 o 8:23 (aktualizované 15. jún 2021 o 9:06) Michal Katuška, Jakub Habas, TASR, SITA

Parlament bude o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) rokovať od 9.00 hod.

Mimoriadne rokovanie parlamentu inicioval opozičný Smer.

Mikulec podozrenia o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz odmieta a má podporu vlády.

Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sledujeme minútu po minúte:

09:04 Podpredseda Národnej rady Juraj Blanár zo Smeru oznámil, že organizačný odbor ešte pripravuje veci, ktoré sú dôležité pre priebeh schôdze.

8:20 Teraz nejde o to, či Mikulec slabý minister je, ale o to, ako tom navonok komunikuje koalícia. Nie je nutné, aby sa navzájom vždy len potľapkávali, kritika je dovolená, ale nesmie znieť ako vyjadrenie nedôvery. A presne to robia, píše v komentári Peter Tkačenko.

8:00 Návrh na zvolanie schôdze o odvolávaní ministra Mikulca podal opozičný Smer.

Dôvodom podľa Roberta Fica je, že v známych kauzách dochádzalo k ovplyvňovaniu svedkov a manipulácii trestného konania.

Mikulec to odmieta a odstúpiť sa nechystá.

Premiér Heger vyjadril svojmu ministrovi podporu a tvrdí, že tak urobili aj všetky poslanecké kluby z koalície.

Sme rodina Mikulca kritizuje, no napriek tomu podľa svojho šéfa Borisa Kollára nebude hlasovať za jeho odvolanie. Dvaja poslanci dostanú pri hlasovaní voľnú ruku.