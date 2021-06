Voľby by aj v júni vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorej by svoj hlas odovzdalo 21 percent voličov.

Vyplýva to z prieskumu preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO v dňoch 7. - 11. júna na vzorke 1000 respondentov.

Na druhom mieste by sa umiestnila strana SaS so ziskom 13,9 percenta. Tretie miesto by obsadil Smer, ktorý by volilo 10,6 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí.

Podrobné výsledky prieskumu AKO za jún si môžete pozrieť tu >>>