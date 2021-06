Prieskum: Voľby by vyhral Hlas pred SaS, Smer je pred OĽaNO

Do parlamentu by sa dostalo osem strán.

15. jún 2021 o 16:25 Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 21 percent.

Na druhom mieste by skončila koaličná SaS s 13,9 percentami a tretí Smer Roberta Fica s 10,6 percentami.

Vyplýva to z prieskumu preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO v dňoch 7. - 11. júna na vzorke 1000 respondentov.

Najnovší prieskum potvrdil rast preferencií Smeru, ktorý sa dostal pred OĽaNO aj v júnovom prieskume agentúry Focus . Hnutie Igora Matoviča by teraz volilo deväť percent opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo spolu osem strán. Progresívne Slovensko 8,3, Sme rodina 7,8, KDH 5,3 a Alianciu 5,2 opýtaných.

Koaličná Za ľudí by skončila za bránami parlamentu, získala by len 3,6 percenta hlasov.

V prepočte na mandáty by koaličné strany mali iba 57 kresiel (SaS 26, OĽaNO 17, Sme rodina 14). Hlas by získal 39 kresiel, Smer 20, Progresívne Slovensko 15, KDH 10 a Aliancia 9 kresiel.