Klus: Musíme urobiť všetko preto, aby ľudia neobchádzali pravidlá cestovania

Pomôcť majú dáta od mobilných operátorov, ale aj pravidelnejšia kontrola na hraniciach.

17. jún 2021 o 14:13 TASR

BRATISLAVA. Musíme robiť všetko preto, aby pri návrate zo zahraničia občania neobchádzali pravidlá. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus to uviedol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu. Témou rokovania má byť práve režim na hraniciach, a to najmä v súvislosti so šírením delta variantu nového koronavírusu v Európe.

Cestou, ako zabrániť porušovaniu pravidiel, môže byť podľa Klusa spolupráca so susednými krajinami pri kontrole slovenských občanov, využitie dát od mobilných operátorov, ale aj pravidelnejšia kontrola na našich hraniciach. Delta variant označil štátny tajomník za seriózny problém pre celú Európu. Hrá sa podľa neho o čas, aby sme sa zaočkovali čo najviac.

"Napriek tomu, že sme si mysleli, že zelené krajiny budú počas leta bezpečné, nemusí to tak byť. Ospravedlňujem sa tým občanom, ktorí si mysleli, že zelená krajina bude zelenou navždy, môže sa to zmeniť zo dňa na deň. Vystríhame všetkých, ktorí dnes cestujú mimo SR, že sa môžu vrátiť do úplne iných podmienok, z akých odchádzali," upozornil Klus.