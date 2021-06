Ministerstvo chce zvýhodniť očkovaných. Zabrala by lotéria alebo peniaze?

Ľudia sa chcú očkovať najmä u svojho všeobecného lekára.

20. jún 2021 o 14:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Lotéria len pre zaočkovaných alebo finančná odmena pre tých, ktorí si nechajú pichnúť vakcínu proti Covidu-19. Slovensko sa inšpiruje viacerými krajinami Spojených štátov amerických, ktoré sa aj takto snažia presvedčiť ľudí, aby sa prihlásili na očkovanie.

Počet záujemcov v čakárni na očkovanie totiž stále klesá, momentálne ich je 45-tisíc. V polovici mája ich bolo viac ako 200-tisíc, ich počet tak klesá aj napriek spotom k očkovaniu, ktoré vysielajú rozhlas a televízia.

Aj minister zdravotníctva a nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský odhaduje, že počet čakajúcich vystačí pre očkovanie vo veľkokapacitných centrách len na niekoľko týždňov. Na to, aby Slovensko dosiahlo požadovanú mieru zaočkovanosti 60 percent, by muselo vakcínu dostať ešte 1,3 milióna ľudí.

"Je možné, že dôjde k nejakej forme finančného príspevku alebo lotérie pre očkovaných," hovorí Lengvarský. Ministri otvorili diskusiu v stredu na zasadnutí vlády.

Z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, na ktorom sa podieľa aj Slovenská akadémia vied (SAV), vyplýva, že najviac nerozhodných ľudí, prípadne tých, ktorí vakcínu odmietajú, by bolo ochotných zmeniť názor, ak by im vakcínu pichol ich všeobecný lekár.

Nezanedbateľná časť z nich - zhruba 24 percent, by na očkovanie pristúpila, ak by im inak obmedzili cestovanie či prístup do niektorých prevádzok.

Sociológ: Desať eur by nestačilo

Ak by sa vláda predsa len rozhodla pre finančný príspevok, podľa Lengvarského by ho získali všetci zaočkovaní. Tí, ktorí už vakcínu dostali, aj tí, ktorí sa na ňu ešte len prihlásia.