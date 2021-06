Pellegrini: Keby som bol premiérom, mali by sme zaočkovanosť nad 50 percent

Budaj Pellegrinimu pripomenul, že sa ešte sám nedal zaočkovať.

20. jún 2021 o 14:47 (aktualizované 20. jún 2021 o 15:23) SITA, TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) hovorí o dramatickej očiste v orgánoch činných v trestnom konaní a aj o spravodajských hrách.

Súvisiaci článok Hlas má podľa Tomáša informácie, že nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Matovičovi Čítajte

Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini zasa hovorí o marazme a vojne policajných zložiek, ovplyvňovaní vyšetrovaní a zatváraní nevinných.

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo Budaj podčiarkol, že SIS nie je vyšetrujúci orgán a ani súd, len podáva informácie a podozrenia, z ktorých sa mnohé nepotvrdia.

Pellegrini mu pripomenul, že podozrenia o existencii skupiny v rámci orgánov činných v trestnom konaní a ministerstva vnútra, ktorá má manipulovať vyšetrovania, potvrdzuje správa SIS. Dodal, že to potvrdil aj šéf SIS Michal Aláč v Národnej rade s tým, že všetko je zadokumentované a použiteľné ako dôkaz.

Budaj: Chcú nám zo zrátať

"SIS si nesie svoju dejinnú stopu," poznamenal Budaj s tým, že sú v nej štruktúry, ktoré sa nedali a nechceli vymeniť po voľbách. "Chcú nám to zrátať," dodal.

Zdôraznil, že tajná služba nie je vyšetrujúci orgán a už vôbec nie súd. Podľa jeho slov len podáva informácie a podozrenia kompetentným osobám. "Nedajú sa použiť v zmysle, že by bol obraz úplný," pokračoval Budaj.

“ Môžete teraz povedať občanom, že nik nemanipuluje vyšetrovania? Ak to tak nie je, potom zrejme klame SIS a vláda by s ňou mala robiť poriadky. „ Peter Pellegrini, Hlas

Opozícia v tomto podľa neho zneužíva to, že ľudia nemajú obvykle skúsenosť so správami SIS. "Sú v nich často indície, ktoré sa nepotvrdia," uviedol.

Je presvedčený, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v krátkej dobe po ukončení vyšetrovaní všetko vysvetlí.

Pellegrini: Klame SIS či Mikulec?

"Klame SIS či Mikulec? Môžete teraz povedať občanom, že nik nemanipuluje vyšetrovania?" pýta sa expremiér. Ak to tak nie je, potom podľa neho zrejme klame SIS a vláda by s ňou mala "robiť poriadky".

Pellegrini hovorí, že SIS všetky podozrenia zadokumentovala a môžu byť využité ako dôkaz. "Viem so stopercentnou istotou, že informácie, že sa niečo také deje, dostávali predstavitelia štátu už niekoľko mesiacov predtým," dodal. Potvrdili to podľa neho aj konkrétni ústavní činitelia.

V súvislosti so snahou opozície odvolať Mikulca Budaj poznamenal, že ak sú nejaké otázniky o jeho minulosti, treba ich vysvetliť. Je presvedčený, že pochybnosti o jeho bezúhonnosti budú otvorené, zverejnené a vyšetrené.

Pellegrini: Keby som bol premiérom, mali by sme zaočkovanosť cez 50 percent

Pri téme koronavírusu Budaj naznačil, že mobilná aplikácia typu ekaranténa by mohla na Slovensku fungovať od 1. júla. Bližšie o tom podľa neho bude informovať Ústredný krízový štáb.

Pellegrini vyčítal vláde, že na vytvorenie aplikácie mala rok, no doteraz nefunguje.

Pellegrini aj Budaj sa zhodli, že nie sú za povinné očkovanie proti Covidu-19. Budaj však pripustil, že ak bude situácia dramaticky zlá, vláda bude musieť nejako konať. Nateraz ale podporuje kroky na zvýšenie záujmu o očkovanie.

Pellegrini vyhlásil, že keby bol premiérom, dosiahli by sme už dnes vyššiu zaočkovanosť ako 50 percent populácie.

Budaj: Matovič by nemal s očkovaním otáľať

Budaj si myslí, že na možný príchod delta variantu nového koronavírusu sa nemohla krajina pripraviť dopredu, pretože nepoznali jeho presné parametre. Dodal, že vláda zvolala ústredný krízový štáb a ten sa bude snažiť čo najlepšie pripraviť a následne občanom predstaviť ochranu krajiny pred treťou vlnou pandémie.

Na otázku, či po lete vláda bude posielať ľudí do povinnej štátnej karantény, odpovedal, že nechce nič predikovať. "Vláda bude nútená urobiť opatrenia," povedal s tým, že budú určite realistické.

Pellegrini ministra vyzval, aby nebalamutil ľudí, že opatrenia na ochranu hraníc majú súvis s rôznymi variantmi koronavírusu. "To nemá s tým nič. Už rok nemáme žiadnu mobilnú aplikáciu, tzv. ekaranténu alebo ehranicu. Ministerka (Veronika, pozn. TASR) Remišová na to kúpila košickú firmu, štátnu, kde platíme milióny na mzdy - nič. Richard Sulík si to zobral pod palec, že za niekoľko mesiacov to bude mať hotové - nič," podotkol s tým, že vláda nechala deravé hranice pred roko, počas Vianoc a urobí tak aj teraz. Pýta sa, ako je možné, že za celý rok takáto aplikácia nevznikla.

V súvislosti s očkovaním Pellegrini kritizoval aj to, že líder hnutia OĽANO a expremiér Igor Matovič sa doteraz nedal očkovať. Budaj pripustil, že ani Matovič by nemal s týmto otáľať. "U politika je to zodpovednosť, aj u vás, pán Pellegrini," dodal.

"Ak tu bude zlá situácia, tak to bude vďaka vašej neschopnosti, vašej vlády. Nie vďaka mne," oponoval. Pripomenul, že v začiatkoch pandémie bol premiérom a musel prijímať ťažké rozhodnutia.