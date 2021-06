Ministerstvo obrany je podľa Naďa pripravené pomôcť s kontrolou na hraniciach

Rezort rokuje s Ústredným krízovým štábom aj s Ministerstvom vnútra.

23. jún 2021 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR je pripravené pomôcť s kontrolou na hraniciach. Potvrdil to pred dnešným rokovaním vlády šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Zároveň dodal, že sú účastníkmi rokovania Ústredného krízového štábu SR a sú tiež v úzkom kontakte s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).



„Počítame s tým, že ak príde k dôslednej kontrole na všetkých hraničných prechodoch, tak je zrejmé, že policajný zbor nebude schopný riešiť to sám. Tak, ako to bolo počas predchádzajúcich vĺn, budeme pripravení pomáhať policajnému zboru,“ povedal. Plánujú to robiť tak, aby zabezpečili, že ľudia budú prechádzať cez hranice zaočkovaní alebo otestovaní.