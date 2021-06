Dobré ráno: Delta je tu, chystá sa tretia vlna

Ako sa bude vyvíjať pandémia.

23. jún 2021 o 23:11 Tomáš Prokopčák, Michal Katuška, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Už sme si chceli oddýchnuť, tešili sme sa na pokojné leto... a potom nám koronavírus znovu zmutoval.

Včera úrady potvrdili, že variant delta, infekčnejšia a rýchlejšie sa šíriaca mutácia koronavírusu je už aj na Slovensku a že jediná účinná obrana je len a len plné zaočkovanie.

Či teda vakcíny fungujú, či nás čakajú obmedzenia, či dostanú zaočkovaní nejaké výhody a či vlastne nebude napokon očkovanie proti koronavírusu povinné?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Krátky prehľad správ

Vláda sa včera ospravedlnila za policajnú raziu v Moldave nad Bodvou z roku 2013 a za následnú kriminalizáciu obetí. Zároveň sa ospravedlnila za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy: návrh na vládu predložili ministerka spravodlivosti a minister vnútra.

Na Slovensku potvrdili prvú prítomnosť variantu delta, novú mutáciu objavili vedci v SAV. Narazili na ňu v pozitívnej vzorke osoby, ktorá na Slovensko pricestovala z Ruska. Pacient je aktuálne v domácej karanténe, zatiaľ nemá vážnejší priebeh ochorenia.

Prezidentka Zuzana Čaputová včera skritizovala opozíciu, aby láskavo prestala ľudí odrádzať od očkovania. Zároveň verejnosť poprosila, aby nečakala na príchod tretej vlny a nechala sa zaočkovať teraz. Je to podľa nej jediný spôsob, ako sa nevrátiť späť.

Bývalým predstaviteľom komunizmu, komunistickej moci a jej štátneho aparátu sa znížia dôchodky. Parlament schválil zákon a odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Zákon začne platiť od 5. augusta.

Európska únia hrozí Maďarsku, že podnikne právne kroky kvôli jeho novému zákonu. Ten zakazuje osobám mladším ako 18 rokov sprostredkovať informácie alebo propagovať homosexualitu či zmenu pohlavia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zákon označila za hanbu, diskriminuje ľudí a je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je knižná novinka Susanny Clarke Piranesi. Susanna Mary Clarke je taký knižný zázrak. Miluje ju napríklad Neil Gaiman, pritom dodnes vydala len jediný román a jednu zbierku kratších poviedok: a ešte aj to takmer pred dvadsiatimi rokmi.

Piranesi je tak len jej druhým románom a táto držiteľka Huga znovu nachystala mystický, bystrý a veľmi originálny príbeh s formou, ktorá metie a trochu si aj strieľa z čitateľa. Naozaj odporúčam vydržať, toto je skvelá kniha a ďalší horúci favorit na tohtoročnú cenu Hugo: ktorý vás zoberie do nielen do fantastického alternatívneho sveta labyrintu, ktorý je zrkadlom ľudských túžob, do sveta zabúdania a emócií a oddanosti a pochybností.

