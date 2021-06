Dobré ráno: Planéta trpí horúčkou, pacient môže umrieť

Čo sa deje s klímou a planétou.

24. jún 2021 o 23:35 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Tropické dni, horúce noci, že sa až nedá spať. Vlny horúčav ešte neznamenajú, že sa s planétou niečo deje: je skrátka leto.

Lenže, s planétou sa niečo deje a tá zmena je oveľa rýchlejšia, ako sme zrejme dúfali.

Čo sa teda odohráva, prečo, a či s tým ešte vôbec čosi dokážeme robiť?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: TV Markíza - tvnoviny.sk

Krátky prehľad správ

Odborníci predpokladajú, že infekčnejší variant delta sa na Slovensku rozšíri v júli alebo v auguste. Dôvodom budú rozsiahle návraty ľudí z dovoleniek v zahraničí. Viac sa ale o delte a prípadných opatreniach dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Robert Fico a Peter Pellegrini sa vo výzve prezidentky na očkovanie nenašli. Tvrdia, že sú za dobrovoľné očkovanie a teda kto sa zaočkovať chce, nech tak urýchlene urobí. Zuzana Čaputová kritizovala opozíciu, že bojuje proti vakcinácii.

Od dnes do nedele uzavrú v noci diaľnicu D1 pri Triblavine. Dôvodom je osádzanie dopravného značenia. Obmedzenia by mali platiť vždy v čase od 23:00 do 6:00 nadránom. Rovnako bude úsek diaľnice uzavretý od piatka 2. júla do nedele 4. júla.

V španielskom väzení zomrel kontroverzný podnikateľ a zakladateľ antivírusovej spoločnosti McAfee John McAfee, zrejme spáchal samovraždu. Bývalé tvorcu zrejme prvého komerčného antivírusového softvéru mali vydať do Spojených štátov, kde ho stíhali pre daňové úniky.

Odporúčanie

