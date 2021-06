Babičku zo susednej dediny lekár nezaočkuje, ak nemá jej kartu

Lekári nechcú mať problémy, nehlásia sa. Najmenej zaočkovaných je v Čadci.

25. jún 2021 o 15:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Chceme očkovať tých, čo doteraz nemohli alebo nechceli prísť do vakcinačného centra, vysvetľuje už niekoľko týždňov minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský, prečo štát od 1. júla umožní, aby proti covidu očkovali aj všeobecní lekári.

Keď sa však o pár dní títo ľudia predsa len rozhodnú prísť k svojmu lekárovi do ambulancie, ministerstvo mnohým nastavilo neprekonateľnú prekážku.

Ak ich doktor neočkuje proti covidu, obvodný lekár, trebárs z vedľajšej dediny, ich zaočkovať nemôže, lebo nemá ich zdravotnú kartu.

Nepozná ich a bolo by to tiež zložité pre zdravotné poisťovne, argumentuje ministerstvo. Poisťovne oponujú, že to nie je to pravda.

Na otázku, čo ak sa v regiónoch s nízkou zaočkovanosťou prihlási aj málo ambulantných lekárov ochotných očkovať, ministerstvo odpovedalo, že to bude riešiť potom.

Z približne 3600 všeobecných lekárov pre deti a dospelých sa do piatka do projektu očkovania v ambulanciách prihlásilo 114. Skade sú, nie je známe, lebo ministerstvo podľa štátneho tajomníka Kamila Száza takúto analýzu nerobilo.

Koľko lekárov bude očkovať napríklad na Gemeri, teda štát nevie, hoci v jeho okresoch sa zaočkovanosť oboma dávkami pohybuje len medzi 18 až 19 percentami.

Na Slovensku sa do piatka oboma dávkami niektorej z vakcín podľa portálu Veda pomáha zaočkovalo 26,59 percent obyvateľov. Najviac 39,45 percenta je plne zaočkovaných v Bratislave, najmenej v Čadci, 17 percent.

Aby sa vytvorila kolektívna imunita pred prichádzajúcim delta variantom koronavírusu, lekári hovoria, že zaočkovať treba najmenej 80 percent ľudí.

Blúdiaca babička

"Ťažko vysvetlím nejakej babičke, ktorá príde autobusom z koncovej dediny, že ju nezaočkujem, lebo nie je u mňa registrovaná," vysvetľuje všeobecný lekár pre dospelých Viliam Cíbik z obce Pruské pri Ilave, aký problém vznikne doktorovi, ktorý nebude môcť zaočkovať cudzieho pacienta.