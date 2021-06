Ranný brífing: Referendum chce väčšina, s účasťou je to už horšie

Zvedavcov otáčajú: Bolo ich priveľa, autami blokovali ulice, ktorými potom nevedeli prechádzať napríklad hasičské vozidlá. Často so sebou priniesli viac komplikácií ako pomoci. Juhomoravské obce zasiahnuté tornádom sa síce tešili z vlny solidarity, no dobrovoľníkov do soboty presviedčali, aby k nim radšej necestovali a pomoc v teréne nechali na profesionálov.