Minúta po minúte: SaS oznámi postup pri odvolávaní Matoviča pred hlasovaním

Odvolávanie Matoviča iniciovali nezaradení poslanci a strana Hlas.

30. jún 2021 o 10:55 (aktualizované 30. jún 2021 o 11:35) Patrik Sopóci, TASR, SITA

Opozícia a nezaradení poslanci sa pokúšajú odvolať Matoviča z funkcie.

Schôdza sa mala začať v utorok večer, parlament však nebol uznášania schopný.

Mimoriadnu schôdzu sa poslanci pokúsia otvoriť dnes o 12:00.

Odvolávanie Igora Matoviča z postu ministra financií sledujeme minútu po minúte:

11:35 Národná rada pred odvolávaním pokračovala v riadnej 32. schôdzi. Na nej plénum posunulo do druhého čítania návrh ministerstva financií, ktorý má pomôcť cestovným kanceláriám s vrátením zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy.

Poslanci tiež odmietli výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2020. Podľa nej ukončil SPF rok 2020 s prebytkom 11,22 milióna eur. Rozpočet fondu na vlaňajší rok bol zostavený podľa metodiky ESA 2010 s plánovaným prebytkom vo výške 6,01 milióna eur.

11:24 Hoci odvolávanie Matoviča iniciuje Pellegriniho Hlas a koaličné strany Sme rodina a SaS mu formálne vyjadria podporu, diskutujú o tom, či sa pri samotnom hlasovaní nezdržia.

Z toho podľa politológa Pavla Baboša vyplýva, že Matovič ako líder najsilnejšej politickej strany nemá situáciu v koalícii pevne v rukách.

Čo je však horšie, nemá ju pevne v rukách ani vo vlastnom hnutí OĽaNO. V jeho poslaneckom klube podľa zdroja SME z koalície je už viac poslancov na strane jeho premiéra Eduarda Hegera ako na Matovičovej.

11:12 Nevedno, či Peter Pellegrini niekedy vykonal nejaký dobrý skutok, ale jeho návrh na vyjadrenie nedôvery Igorovi Matovičovi môže byť užitočný aspoň ako didaktický materiál. Konkrétne ako ilustrácia myšlienky, že ľudská noha dva razy nevstúpi do tej istej rieky.

Niekto by totiž mohol povedať, že opozícia predsa odvolávala Matoviča takmer presne pred rokom a Pellegrini sa opakuje. To je trochu pravda, ale okrem mena odvolávanej osoby je všetko iné. V čom? To vysvetľuje Peter Tkačenko.

10:55 SaS je jednotná, svoj postup pri odvolávaní Matoviča oznámi pred hlasovaním. Uviedol to šéf strany a vicepremiér Richard Sulík pred rokovaním vlády.

"Mali sme spoločné sedenie republikovej rady a poslaneckého klubu, bola to plodná a konštruktívna debata," povedal Sulík s tým, že to, na čom sa dohodli, oznámia pred hlasovaním.

10:30 Po neúspešnom utorkovom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu, v rámci ktorej chce opozícia odvolať Igora Matoviča z postu ministra financií, sa nový termín stanovil na dnes.

Parlament by sa mal Matovičom zaoberať od 12:00, dovtedy prebieha rokovanie riadnej 32. schôdze.

Problém v utorok podvečer nastal potom , čo opoziční a nezaradení poslanci opustili rokovaciu sálu. Prekážalo im správanie sa koalície. Robert Fico zo Smeru uviedol, že nie je nijaký dôvod, aby takáto schôdza začala až večer. Vytkol tiež porušenie rokovacieho poriadku. Koalícia zas hovorí o technických problémoch. Faktom zostáva, že parlament so svojimi 53 prezentovanými poslancami nebol uznášaniaschopný.

Zvolanie schôdze iniciovali nezaradení poslanci a členovia strany Hlas. Návrh odovzdali do podateľne ešte v pondelok 28. júna. Líder Hlasu Peter Pellegrini to zdôvodnil tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 39 poslancov parlamentu.

Samotný návrh prichádza v čase, keď ho otvorene kritizujú koaliční partneri, jeho popularita vo verejnosti je historicky najnižšia a čoraz viac poslancov OĽaNO sa prikláňa na stranu premiéra Eduarda Hegera.