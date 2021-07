Sulíkovci zvolali mimoriadnu koaličnú radu

Viacerí poslanci nesúhlasia s návrhom na znevýhodnenie nezaočkovaných.

1. júl 2021 o 14:23 Daniela Hajčáková, TASR

BRATISLAVA. Vo vládnej koalícii môže hroziť ďalší konflikt. Hnutie Borisa Kollára Sme rodina nechce podporiť návrh zákona, ktorý by pri vstupe na verejné podujatia či do reštaurácií alebo iných prevádzok zvýhodnil zaočkovaných ľudí v tom, že by si nemuseli zaobstarať a zaplatiť negatívny výsledok testu.

V stredu takýto zámer predstavil minister zdravotníctva a nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský.

"Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť," napísal na facebooku predseda Sme rodina Boris Kollár.

V pondelok sa pri tom koaličné strany o zámere zvýhodniť zaočkovaných zhovárali a Sme rodina proti nebola.

Lídri štyroch strán sa vo štvrtok poobede mimoriadne stretnú na koaličnej rade, zvolať ju predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Po nej chce na tlačovej konferencii vystúpiť Lengvarský.

SaS zvolala koaličnú radu

Novelu zákona už pri tom v stredu prijala vláda a poslala ju do Národnej rady aj s návrhom na prerokovanie v zrýchlenom režime. Do programu aktuálnej schôdze parlamentu ju zatiaľ nezaradili.

Minister práce Milan Krajniak hovorí, že sa o zámere zvýhodniť zaočkovaných v pondelok na koaličnej rade zhovárali, detaily však nerozoberali. "Nezdá sa nám, že by nezaočkovaní mali byť úplne vyautovaní z niektorých prevádzok, zdá sa nám, že je to definované príliš široko," hovorí Krajniak.

Minister práce hovorí, že v Sme rodina nemajú problém s tým, aby zaočkovaný človek po prechode cez hranice nešiel do karatnény, problém majú s podmieňovaním vstupu do prevádzok a spoplatnením testov pre nezaočkovaných.

Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský pre TASR uviedol, že v koalícii žiadali o preloženie návrhu na júl, aby sa dovtedy ešte dohodli, no ich návrh neprešiel.

Poukázal na to, že antigénové testy stoja okolo 20 eur a PCR testy 70 eur, zrušili sa mobilné odberové miesta a napríklad pre rodinu so štyrmi deťmi testy predstavujú nemalé náklady.

Nemá problém s tým, ak by boli testy dostupné a zadarmo podobne ako v Rakúsku. Namieta však, že vláda nemôže takýmto spôsobom ľudí nútiť do očkovania.

Za ľudí navrhuje malú zmenu

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga považuje očkovanie za cestu ako ochrániť ľudí pred ochorením Covid-19 a vrátiť život do normálu.

"Je správne, ak štát motivuje ľudí, aby sa očkovali a to či už finančne alebo rôznymi výhodami a úľavami," povedal s tým, že vakcín je dostatok, sú bezplatné a chránia pred nákazou a jej šírením. Považuje za pochopiteľné, aby bolo pri návšteve podujatí i prevádzok potrebné očkovanie alebo test.

Myslí si, že štát má právo "pozitívne diskriminovať očkovaných, pretože ide o diskrimináciu, ktorá je v prospech všetkých". Hovorí o realizácii pozitívneho záväzku štátu chrániť život a zdravie občanov. Pri návrhu novely majú v strane pripomienku, aby mechanizmus povinnosti predložiť certifikát alebo test bol previazaný na COVID automat a nebol len v rukách hlavného hygienika.

Z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, ktorý informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu Covid-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.

Návrh v stredu schválila vláda, chce, aby o ňom parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.