Dobré ráno: Farby zmizli, dôležité je očkovanie. Ako sa bude cestovať v lete?

Nové pravidlá platia od 9. júla.

1. júl 2021 o 23:16 Jana Maťková, Peter Kováč, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Letným dovolenkám sa menia pravidlá, od 9. júla začne platiť nový prísnejší režim. Hlavným aspektom bude, či ste alebo nie ste zaočkovaný a od toho sa budú odvíjať aj povinnosti, ktoré vás čakajú po návrate z dovolenky.

Ako to teda bude? Stačí vám na jemnejšie pravidlá aj jedná očkovacia dávka? A budú musieť ísť do karantény aj deti?

Jana Maťková sa pýtala Petra Kováča, redaktora domácej redakcie denníka SME.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Hnutie Sme rodina nebude hlasovať za návrh, ktorý by podmieňoval vstup do reštaurácii alebo na podujatia potvrdením o očkovaní či negatívnym testom. Podľa hnutia má očkovanie zostať dobrovoľné.

Chorvátsko od júla mení podmienky vstupu do krajiny. Vstup bude umožnený len tým, ktorí budú mať platný digitálny COVID preukaz Európskej únie, a teda budú mať za sebou očkovanie, negatívny test alebo prekonané ochorenie Covid-19. Doteraz turisti nemuseli predkladať nič.

V Európe po období klesania opäť stúpol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia varovala pred príchodom ďalšej vlny pandémie. V krajinách, ktoré sú súčasťou WHO, je v priemere zaočkovaných len 24 percent obyvateľov.

Od júla končia nálepky zo staníc technickej kontroly. Vodiči tak po novom nedostanú nálepku, ak prejdú cez STK, zostávajú len kartičky o absolvovaní emisnej aj technickej kontroly.

Výroba nákladných automobilov značky Tatra sa po rokoch vracia späť na Slovensko do Trenčína. Spoločnosť Tarta Defence Slovakia chce presunúť výrobu podvozkov a potom aj celých vozidiel pre silové zložky.

Odporúčanie

