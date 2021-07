Kto má na dovolenku, nájde peniaze aj na test, tvrdí Šeliga

Poslanec za stranu Za ľudí schvaľuje momentálny postoj vlády k obmedzeniam.

2. júl 2021 o 12:02 (aktualizované 2. júl 2021 o 12:27) TASR, SITA

BRATISLAVA. Poslanec NR SR za stranu Za ľudí Juraj Šeliga nevidí problém, aby si dovolenkári za testy na koronavírus platili.

V poriadku je podľa neho aj to, že väčšina mobilných odberových miest (MOM) od začiatku júla zaniká.

„Momentálne MOMky nepotrebujeme, pretože máme dobré čísla. Testy v princípe na Slovensku nepotrebujete, a zároveň, ak niekto má podozrenie, že je nakazený, tak v takomto prípade vám štát preplatí test. Ak chcete ísť do zahraničia na dovolenku, tak to sa mi javí, že asi keď máte na tú dovolenku, tak nazbierate tých 40 eur na to, aby ste si zaplatili ten test. To je v poriadku,“ povedal pred novinármi Šeliga, pričom zdôraznil potrebu očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Juraj Šeliga verí, že návrh, ktorým by sa zohľadnila zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok, prejde na ďalšej schôdzi. Návrh bol podľa neho zle odkomunikovaný.

Pokiaľ by sa pandemická situácia zhoršila, novela by podľa neho umožnila nezatvárať prevádzky, ale povoliť do nich vstup aspoň zaočkovaným a otestovaným.

"Keď sa dostaneme do zlej fázy, že budeme mať veľa nakazených, úrady verejného zdravotníctva majú už dnes oprávnenie zatvárať prevádzky. Toto, čo prináša pán minister Lengvarský, je, že nebudeme musieť zatvoriť prevádzky, ale tí, ktorí budú zaočkovaní a otestovaní, tam budú môcť ísť. A to je lepšie ako mať zavreté prevádzky," povedal v piatok novinárom Šeliga s tým, že to nebolo šťastne odkomunikované verejnosti.

Súčasťou dohody podľa Šeligu je, že sa urobí komunikačná kampaň. Verí, že návrh v júli prejde. Za dôležité považuje to, že existuje podpora pri očkovaní.

Šeliga je rád, že parlamentom prešla očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus. Nerozumie, prečo SaS nepodporila v hlasovaní tieto nástroje na motiváciu očkovania.