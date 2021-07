Kollár predlžuje agóniu boja s koronavírusom, tvrdí expert

Sme rodina zablokovala zákon o covid pasoch, obmedzenia budú trvať dlhšie.

2. júl 2021 o 18:43 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Zaočkovaných bude pribúdať pomalšie a najmenej o mesiac sa predĺžia protipandemické opatrenia.

Epidemiologička Alexandra Bražinová a matematik Richard Kollár hovoria, že také sú dva hlavné dôsledky rozhodnutia Borisa Kollára a jeho hnutia Sme rodina zablokovať vládny návrh zákona o používaní GreenPassov na Slovensku.

Zákon predložil minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský. Opäť sa o ňom bude rokovať najskôr 22. júla, keď sa začína ďalšia schôdza parlamentu.

Návrh ukladal nezaočkovaným ľuďom povinnosť preukázať sa PCR či antigénovým testom pri vstupe napríklad do reštaurácie. Testy by si museli zaplatiť.

Šéf parlamentu Kollár tvrdí, že je to diskriminácia nezaočkovaných, že pre chudobných ľudí je to finančne neúnosné a núti ich to prakticky k povinnému očkovaniu.

Návrh zablokoval napriek tomu, že jeho ministri Andrej Doležal a Milan Krajniak ho vo vláde podporili.

"Ministri sú ministri a my sme poslanci a nepodporíme to," povedal Kollár v piatok obklopený svojím poslaneckým klubom.

Proti Kollárovmu hnutiu sa postavila koaličná SaS a časť poslancov Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Šéf SaS Richard Sulík o Kollárovom konaní povedal, že je to strata "elementárnej logiky".

Naopak šéf OĽaNO Igor Matovič sa ako tradične postavil na Kollárovu stranu, lebo si vraj uvedomuje, že nezaočkovaná chudobná rodina by si testy nemohla dovoliť. Drahší PCR test môže vyjsť až na 65 eur.

Matovič sa tak v podstate druhýkrát postavil proti svojmu najpopulárnejšiemu ministrovi Lengvarskému. Minulú sobotu ho kritizoval, že je zodpovedný za pomalé očkovanie, a keď Lengvarský teraz navrhol, ako vakcináciu zrýchliť, postavil sa na stranu koaličného partnera, ktorý ho brzdí.

Keď Lengvarský tento týždeň oznámil zámer, že nezaočkovaní si budú platiť za testy, stúpol počet ľudí prihlásených na očkovanie v čakárni za dva dni o tisíce.

Plne zaočkovaných je zatiaľ iba vyše 29 percent obyvateľov Slovenska. Aby sa vytvorila kolektívna imunita proti prichádzajúcemu delta variantu, podľa odborníkov treba, aby sa zaočkovalo najmenej 80 percent ľudí.

O mesiac už bude tretia vlna

"Mohlo to výrazne pomôcť motivovať ľudí dať sa zaočkovať," komentuje Lengvarského návrh na používanie GreenPassov Bražinová.

Keď vláda v stredu návrh schválila, bolo v čakárni podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej 53 059 ľudí. V piatok už takmer 59-tisíc.

Kollárovo konanie zabrzdí "všetky snahy spomaliť šírenie koronavírusu a vyhnúť sa reštriktívnym opatreniam", pokračuje epidemiologička.

Epidemiológ Martin Pavelka z Inštitútu zdravotníckych analýz na ministerstve a matematik Kollár poukazujú najmä na stratu času, ktorú posun návrhu na ďalšiu schôdzu spôsobí.