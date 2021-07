Dobré ráno: Referendum nebude, poslanci môžu zmeniť ústavu

Ústavný súd stopol referendum.

8. júl 2021

Referendum o predčasných voľbách nebude. Hoci sa pod neho podpísalo takmer 600-tisíc ľudí, podľa Ústavného súdu by nebolo v súlade s ústavou.

Výklad žiadala od súdu prezidentka Zuzana Čaputová, pretože právnici sa roky sporia o tom, či sa dá alebo nedá vyhlásiť predčasné voľby referendom.

Igor Matovič označil prezidentku za zlomyseľnú, Boris Kollár zas chce meniť ústavu, aby sa referendum konalo.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra denníka SME Michala Katušku.

Na súde s Dušanom Kováčikom vypovedal aj Ľudovít Makó. Bývalý šéf daňových kriminalistov povedal, že Kováčikovi odovzdal úplatok 50-tisíc eur. Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný zo spolupráce s takáčovcami.

Ľudia, ktorí sa vrátia z dovolenky a musia ísť do povinnej karantény, si môžu požiadať o pandemickú PN-ku. Podmienky štátom nariadenej karantény sa začínajú 9. júla.

V Berlíne zbili tureckého novinára, ktorý kritizuje prezidenta Erdogana. Novinár Erk Acarer nie je v ohrození života. Už niekoľko rokov žije v exile v Nemecku, napadli ho viacerí útočníci pri jeho byte. Novinár aj jeho rodina sú po útoku pod policajnou ochranou.

Počas akcie Daniari zadržala NAKA aj drahokamy a vzácne kovy. Polícia obvinila 14 ľudí pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, medzi obvinenými sú najmä zamestnanci daňového úradu Nitra a príslušníci Finančnej správy. Celková škoda presahuje 18 miliónov eur.

Zaujímavý tip na záver je tentoraz článok The New York Times - How Barely-There Botox Became the Norm. Stále mladší a mladší ľudia si pichajú botox. Je to prevencia vrások? Je to dobrý nápad? A nevymyká sa to z rúk ľuďom, ktorí s botoxom začnú v 20-tke?