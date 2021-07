Na hraniciach vás už považujú za zaočkovaného, v akvaparku nie. Vyhlášky majú rôzne pravidlá

Pravidlá na hraniciach písali pre delta variant.

11. júl 2021 o 18:17 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Vakcínu ste dostali iba dnes, no prakticky okamžite môžete vycestovať do zahraničia a vrátiť sa na Slovensko bez toho, aby ste museli ísť do karantény. Protilátky na covid-19 si pritom telo ešte vytvoriť nemohlo.

Nová vyhláška k pravidlám na hraniciach platná od piatka totiž ľudí, ktorí majú prvú dávku vakcíny, považuje za plne zaočkovaných. Nezáleží na tom, kedy vakcínu dostali. Takéto zvýhodnenie pre ľudí s prvou dávkou však platí iba do 9. augusta.

Ak by však v ten istý deň človek, ktorému pichli prvú dávku vakcíny, chcel ísť do bazénu či na atrakcie v interiéri akvaparku, nepustia ho tam bez negatívneho výsledku PCR alebo antigénového testu.

Bez testu môžete do interiéru akvaparku vstúpiť až 21 dní po podaní prvej dávky ktorejkoľvek vakcíny alebo ak uplynulo maximálne 180 dní odvtedy, čo prekonal covid-19. Tieto pravidlá zas upravuje iná vyhláška hygienikov o prevádzkach.

Štát síce chcel zvýhodniť očkovaných v rôznych životných situáciách, rozdielne znenie vyhlášok však pôsobí chaoticky.