Cigániková: Lengvarský urobil za pár mesiacov viac ako Krajčí za rok

Jana Bittó Cigániková dlhodobo kritizuje Matovičove kroky.

14. júl 2021 o 21:09 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minister financií Igor Matovič útočí na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, zatiaľ mu neposkytol peniaze na vakcinačnú kampaň. Tvrdí, že očkovanie ide pomaly, a televízne šoty podľa neho nepomôžu.

V parlamente sa zatiaľ schyľuje k ďalšiemu obmedzovaniu interrupcií, už dvakrát sa však tieto pokusy podarilo zastaviť poslankyni a predsedníčke zdravotníckeho výboru JANE BITTÓ CIGÁNIKOVEJ (SaS).

V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, čo by podľa nej pomohlo zvýšiť zaočkovanosť ľudí na Slovensku, o Matovičovej kritike ministra Lengvarského a o tom, či by opätovne zablokovala hlasovanie o návrhu zmeny interrupčného zákona.

Súvisiaci článok Matovič vraj dáva Lengvarskému druhú šancu. Ak by trval na jeho odchode, ľahké by to nemal Čítajte

Igor Matovič (OĽaNO) kritizoval vlastného ministra Lengvarského za pomalé očkovanie a zatiaľ nepustil peniaze na očkovaciu kampaň so slovami: "My sme sa pýtali, ako a ktoré médiá budú objednané a s akými zľavami. Ministerstvo financií je tu v prvom rade na to, aby strážilo efektívne míňanie verejných zdrojov, nie na to, aby sa nakŕmili médiá bez akýchkoľvek zliav.". Ako dlho bude minister Matovič blokovať peniaze na očkovaciu kampaň?

Požiadavka na špecifikáciu kampane alebo pokus o lepšie ceny sú adekvátne požiadavky.

Zároveň musím povedať, že táto požiadavka je až tak v poriadku, že pokojne mohla zaznieť vnútri a nebolo treba robiť divadlo. Pýtali ste sa ma na neštandardné napätie medzi Igorom Matovičom a ministrom z jeho vlastnej strany, ale, bohužiaľ, s Igorom je to tak, že v podstate nie je neštandardné, že má s niekým napätie.