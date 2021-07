Dobré ráno: Začala sa éra komerčných letov do vesmíru

Ako prvý letel Richard Branson.

12. júl 2021 o 23:32 Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Sir Richard Branson zažil ako prvý turista v histórii let do vesmíru. Vo výške 88 kilometrov od Zeme zažila šesťčlenná posádka beztiažový stav a potom sa bezpečne vrátila späť na zem.

Branson predbehol najbohatšieho muža na svete Jeffa Bezosa, ktorý poletí do vesmíru o niekoľko dní. Je vesmírna turistika len pre bohatých ľudí, čo sa nudia, alebo budeme o pár rokov letieť do vesmíru aj my, bežní smrteľníci? A ako sa dá na takýto let pripraviť?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta astrobiologičky Michaely Musilovej.

Zdroj zvukov: YouTube NBC News

Krátky prehľad správ

Na Slovensku je potvrdených už 35 prípadov delta variantu. Väčšinou išlo o osoby, ktoré pricestovali zo zahraničia a ich úzke kontakty, no deltu zachytili aj u ľudí, ktorí v zahraničí neboli.

Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné. Je potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová. Igor Matovič nechce uvoľniť peniaze pre ministra Lengvarského, tvrdí, že pre hospodárnosť.

Vo veku 12 až 14 rokov bolo zatiaľ zaočkovaných prvou dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 viac ako 11 000 detí. V staršej kategórii od 15 do 17 rokov už má prvú dávku viac ako 30 tisíc tínedžerov.

Víkendové stretnutie vedenia strany Za ľudí na chate v Piešťanoch neprinieslo žiaden posun. Jediným riešením je zvolať čo najskôr mimoriadny snem, čo nebolo akceptované. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Za ľudí Mária Kolíková. Dodala, že na stretnutí neodznelo ani žiadne alternatívne riešenie.

Na Kube sú masové protesty, ktoré komunistická diktatúra nezažila 30 rokov. Krajina zažíva ekonomickú krízu – ľudia žiadajú prístup k očkovaniu, mnohí hladujú a nemajú potraviny. Pre pandémiu sa v krajine zastavil turizmus, tento rok je aj slabšia úroda a krajinu zasiahlo aj sprísnenie amerických sankcií, ktoré podpísal ešte Donald Trump.

Odporúčanie

Ak chcete čítať krásny a fascinujúci príbeh Wally Funk, ktorá poletí s Jeffom Bezosom, prečítajte si článok v The atlantic, ktorý mapuje kariéru 82 ročnej astronautky, ktorá pre sexizmus do vesmíru poletí až teraz.