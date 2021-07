Prezidentka: Dôvody pre neuvoľnenie peňazí na očkovaciu kampaň sú nepochopiteľné

Čaputová reaguje na fakt, že Matovič neuvoľnil Lengvarskému peniaze a žiadal doplniť podklady.

12. júl 2021 o 12:37 TASR

BRATISLAVA. Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné. Je potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová.

Uviedla to v reakcii na to, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) zatiaľ neuvoľnil prostriedky na kampaň a žiadal od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) doplniť podklady.

"Dôvody sú pre mňa nezrozumiteľné vzhľadom na to, že očkovacia kampaň je úplne legitímna stratégia. Robia to takmer všetky krajiny sveta práve preto, aby vysvetlili očkovanie a jeho výhody a význam pre spoločnosť. Je treba, aby to robilo aj Slovensko. Viem, že očkovacia kampaň je pripravená. Dôvody, pre ktoré sa to nedeje alebo nie sú na to uvoľnené peniaze, sú pre mňa nepochopiteľné a je veľmi potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili," povedala hlava štátu novinárom počas návštevy mobilnej očkovacej jednotky v obci Rosina pri Žiline.

Minister financií minulý týždeň uviedol, že dôvodom, prečo jeho rezort zatiaľ neodobril financie na mediálnu podporu očkovacej kampane, je to, že strážia efektivitu vynakladania verejných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa rezort financií obrátil na ministerstvo zdravotníctva, aby informovalo, v akých médiách a s akými vyrokovanými zľavami bude poskytnutý reklamný priestor na očkovaciu kampaň.

Rezort zdravotníctva v pondelok informoval, že doplnil potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že informačná kampaň sa na Slovensku realizuje kontinuálne. Začiatkom mája spustilo ministerstvo prvú fázu celoslovenskej mobilizačnej kampane. Trvala do 27. júna a šírila sa najmä on-line prostredníctvom televízie a tiež rádií.

Na rozhlasových staniciach sa podľa ministerstvo zdravotníctva realizuje rozhlasová kampaň Zaočkuj babku. V on-line priestore má rezort pripravené videospoty odborníkov.

Regionálna kampaň sa zasa zameriava na zvýšenie povedomia o účasti na očkovaní prostredníctvom stotožnenia s podpornou osobnosťou.

Kampaň potrvá do 15. októbra, prispôsobuje sa aktuálnemu vývoju.