Veľkokapacitné očkovacie centrá budú očkovať ľudí bez registrácie

Uvažuje sa aj o očkovaní na staniciach či v nákupných centrách.

13. júl 2021 o 15:08 TASR, SITA

BRATISLAVA. V očkovacích centrách bude možné očkovanie bez registrácie. Do veľkokapacitných centier bude voľný prístup, ľudia tak budú môcť prísť a nechať sa zaočkovať v ktoromkoľvek z nich.

„Pokiaľ aj to bude málo, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, to sú stanice, obchodné domy, nákupné strediská a podobne,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na brífingu po stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov.

"Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať ešte užšie, že kampaň a očkovanie musíme zintenzívniť rôznymi spôsobmi, či už výjazdovými tímami alebo spoluprácou so všeobecnými lekármi," načrtol minister obsah stretnutia.

Verí, že spoločnú reč nájde ministerstvo s krajmi aj pri téme optimalizácie siete nemocníc, ktorej sa na stretnutí dotkli.

Predseda SK 8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič skonštatoval, že spoločným cieľom je očkovať v čo najvyššej kvalite i množstve. "Hovorili sme aj o tom, že veľkokapacitné očkovacie centrá potrebujú legislatívne ukotvenie," upozornil.

Ocenil, že ministerstvo zvolilo pri očkovaní regionálny prístup.