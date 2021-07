Dobré ráno: Súdom ľudia neveria, podiel má na tom Harabin

Slovensko je na chvoste dôvery v EÚ.

13. júl 2021 o 23:00 Zuzana Kovačič Hanzelová, Jana Maťková, Adam Valček

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=dj43a-108aa82-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slováci neveria súdom. V dôvere ľudí v súdnictvo sme na takmer úplnom chvoste Európskej únie - teda druhí od konca.

Horšie je na tom už len Poľsko, a rovnako zle Chorvátsko. Slovensko posledné roky zažíva bezprecedentné zatýkanie špičiek v súdnictve - vo väzbe sú sudcovia, bývalý špeciálny prokurátor a podozrivý z korupcie je aj exgenerálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Adama Valčeka.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali v mesiaci júl, zvíťazila by strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 20,8 percenta. Na druhom mieste by skončila SaS s 13,8 percentami a na treťom Smer s 10,9 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostalo sedem politických strán. Na štvrté OĽaNO s takmer deviatimi percentami sa už doťahuje Progresívne Slovensko . Sme rodina by volilo 7,8 a KDH 6,2 percenta opýtaných.

Strana Smer podá podnet na Európsku komisiu pre vyhlášku hygienika o režime na hraniciach. Vyhláška zavádza povinnú karanténu pre neočkované osoby pri návrate zo zahraničia. Smer zároveň podal podnet aj na Ústavný súd.

Správa štátnych hmotných rezerv nakupovala tri zákazky testov na Covid 19 v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie. Štátne rezervy podľa ÚVO porušili princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Zmluvu mali uzavrieť "s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky.

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko sa ku dňu 15. júla vzdáva funkcie. Fecko sa po dohode s novým ministrom pôdohospodárstva vracia do parlamentu, pôsobiť bude v klube Obyčajných ľudí.

Odporúčanie

Vít Klusák natočil ďalší výborný dokument, tentokrát o rýchlej jazde za volantom. 13 vteřin je dokument, ktorý prináša príbehy šoférov, ktorí na cestách niekoho nechtiac zabili. Nájdete ho v archíve Českej televízie, aj na HBO go.