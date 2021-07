Ústavný súd zastavil karanténu pre neočkovaných. Čo to znamená? (otázky a odpovede)

Pravidlá platili len šesť dní.

14. júl 2021 o 17:32 Michal Katuška

BRATISLAVA. Oslobodenie očkovaných od povinnej karantény pri návrate na Slovensko sa končí.

Ústavný súd v stredu predbežne pozastavil celú vyhlášku hygienikov o hraničnom režime pre možný výrazný zásah do základných práv ľudí. Deje sa tak len šesť dní potom, ako režim, ktorý do karantény automaticky posielal len neočkovaných, začal platiť.

Pozastavenie účinnosti znamená, že pravidlá prestali platiť pre istotu, lebo sudcovia v nich predbežne vidia výrazný zásah do práv ľudí. Nejde však o konečné rozhodnutie. Finálny verdikt súdu bude známy až neskôr, môže to trvať niekoľko týždňov.

Štát sa teraz musí vrátiť k starším pravidlám z konca júna, keď o karanténe po návrate rozhodovalo predovšetkým to, z ktorej krajiny ľudia prichádzajú a už menej to, či sú alebo nie sú očkovaní.

Stane sa tak ale až potom, ako rozhodnutie Ústavného súdu publikujú v zbierke zákonov, čo môže trvať aj niekoľko dní. Dovtedy preto naďalej platia doterajšie pravidlá.

Opatrenie súdu môže už o niekoľko dní zásadne ovplyvniť zaočkovaných dovolenkárov v destináciách ako Turecko, či Spojené kráľovstvo. Kým doteraz im pri návrate stačilo vyplniť elektronický formulár e-hranica, po novom sa karanténe už nemusia nevyhnú, keďže ide o rizikovejšie krajiny.

Súdom nariadený návrat k starým pravidlám naopak zmierňuje opatrenia pre neočkovaných. Pri návrate z bezpečnejších krajín im bude opäť stačiť len negatívny výsledok testu. Od piatka minulého týždňa sa pritom povinnej karanténe nemohli vyhnúť.

Napriek tomu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) nevidí dôvod, prečo by dovolenkári, čo sú tieto dni v zahraničí mali mať obavy z návratu.

"Tie opatrenia, ku ktorým sa vraciame sú miernejšie, preto sa ľudia, čo sú teraz v zahraničí nemusia báť návratu," povedal, ale nevysvetlil bližšie, ako to myslel.

Jedinou možnosťou, aby Lengvarského slová platili, by bolo, ak by vláda okamžite zaradila všetky krajiny sveta medzi málo rizikové alebo by vláda s hygienikmi stihli zaviesť úplne nové pravidlá, kým rozhodnutie sudcov nezačne platiť.

Otázky a odpovede 1. Prečo súd zastavil zvýhodňovanie očkovaných na hraniciach? 2. Prečo sa súd pravidlami na hraniciach zaoberal? 3. Aké pravidlá teda začínajú platiť? 4. Z ktorých krajín nebude treba ísť do karantény? 5. Ako verdikt súdu zasiahne zaočkovanosť?

1. Prečo súd zastavil zvýhodňovanie očkovaných na hraniciach?