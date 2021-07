Boris Kollár: Na antivaxeroch sa zabávam, ich názor však musíme rešpektovať

Sme rodina nepodporí povinné očkovanie klientov DSS.

15. júl 2021 o 13:07 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Tabu o povinnom očkovaní prelomil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, keď oznámil, že od 15. septembra musia byť povinne zaočkovaní zdravotníci a opatrovatelia v domovoch seniorov či sociálnych služieb. Tých, ktorí vakcínu proti covidu-19 odmietnu, čakajú tvrdé reštrikcie.

Vo Francúzsku od začiatku augusta vstúpia do reštaurácií, obchodných centier, divadiel či do diaľkových autobusov, vlakov a lietadiel len zaočkovaní, tí, ktorí covid prekonali alebo majú negatívny PCR test. Test si budú od októbra platiť.

Na Slovensku blokuje podobné kroky aj Sme rodina. O odmietaní povinného očkovania či o blokovaní peňazí na vakcinačnú kampaň ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO), ale aj o výpovediach tzv. kajúcnikov hovorí v rozhovore pre SME predseda strany Sme rodina a predseda parlamentu BORIS KOLLÁR.

Vo Francúzsku je odpor proti očkovaniu ešte výraznejší ako na Slovensku. Podľa prieskumov sa tam nechce dať zaočkovať až 60 percent ľudí a prezident Macron to chce zmeniť kombináciou sankcií a finančného tlaku. Čo si o tom myslíte?

Je načase, aby ho vystriedala Marine Le Penová, potom by sa vo Francúzsku takéto hlúposti nediali.

Po Macronovom prejave o očkovaní a opatreniach sa narýchlo zaregistrovalo takmer milión Francúzov, dvojnásobne viac, než bol doterajší denný rekord. Nie je cieľom reštrikcií aj to, aby sa ľudia dali očkovať?

Súvisiaci článok Po Macronovom prejave spadol registračný web. Francúzi aj Chorváti hovoria o povinnom očkovaní Čítajte

Nemôžete ľudí reštriktívne do niečoho naháňať. Vytvárame tým dve kategórie ľudí, a to sme tu už raz mali. Jedni nosili žlté hviezdy a druhí nie, jedni boli komunisti, druhí neboli.

Dnes by sme sa mali správať solidárne ku každému človeku a každého vnímať individuálne, ale v rámci reflektovania celej spoločnosti. Nemôžeme ľudí rozdeľovať do kategórií, to absolútne odmietam.

Odmietam vytvorenie kategórie zaočkovaných, ktorí môžu chodiť do reštaurácií či do wellnessu alebo cestovať. A tých druhých, ktorých k očkovaniu buď donútime proti vôli, alebo ich ekonomicky zruinujeme platením povinných testov.

Ako by ste vysvetlili vašim zaočkovaným voličom, že sa majú skladať na potreby nezaočkovaných? Nielen na testy, ale napríklad aj na ich liečbu, keď dostanú covid.

Rovnako by som musel vysvetľovať nezaočkovaným, že zaočkovaným zaplatili drahé injekcie. Je to vyrovnané.

Som zaočkovaný aj moje deti a mama. Nebudem však nikomu vnucovať svoj názor.

Aký máte plán na motivovanie ľudí k očkovaniu?

Ľudí treba presviedčať edukáciou. Bolo by dobré urobiť silnú mediálnu kampaň, ktorú som doteraz, žiaľ, nezachytil. A to je kritika aj do našich radov, kritika vlády. Rovnako som za to, aby sme ľudí finančne stimulovali, páči sa mi aj nápad lotérie. Poďme vysvetľovať, poďme príkladom.

Stále a všade opakujem, že som sa dal zaočkovať. Chcem byť chránený, ale nerobím to len pre seba, ale aj pre moje deti, čím chránim aj okolitých ľudí.

Ste v prípade zhoršenia epidemickej situácie pripravený opäť zatvárať ekonomiku? Nebolo by riešením, že v prípade lockdownu budú môcť očkovaní naďalej chodiť do reštaurácií a obchodov?