Sto očkovaných za dva týždne? Očkovanie v ambulanciách deltu zatiaľ nezastaví

Kežmarok má zaočkovanú len štvrtinu ľudí. Zmeniť to má jediná ambulancia.

18. júl 2021 o 18:00 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Očkovanie proti covidu-19 v ambulanciách malo reštartovať klesajúci záujem ľudí o vakcíny, kým Slovensko ovládne superinfekčná delta mutácia koronavírusu, ktorá spustí tretiu vlnu pandémie očakávanú najneskôr v septembri.

Súvisiaci článok Tretia vlna je tu a zomierať v nej budú najmä nezaočkovaní (komentár) Čítajte

Keď sa premiér Eduard Heger (OĽaNO ) osobne 1. júla v Dolnom Kubíne pozeral na preočkovanie vôbec prvých troch záujemcov v jednej z tamojších ambulancií, v očkovaní všeobecnými lekármi videl záchranu, aby tretia vlna od septembra opäť nezatvorila školy.

„Ak chceme školákom umožniť, aby mohli nastúpiť v septembri do školy, potrebujeme leto využiť na to, aby sme dali pandémii finálny úder a to formou očkovania,“ povedal.

Po dvoch týždňoch pri súčasnom tempe očkovania všeobecnými lekármi by zaočkovanie len stotisíc ľudí trvalo ďalších 20 rokov.